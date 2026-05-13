Sega зарегистрировала в России товарный знак
Японская видеоигровая компания Sega зарегистрировала в России одноименный товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T12:56+0300
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Японская видеоигровая компания Sega зарегистрировала в России одноименный товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, компания подала заявку на регистрацию одноименного товарного знака в июне 2025 года. В мае 2026 года Роспатент принял положительное решение о регистрации. Теперь под этим товарным знаком компания сможет продавать программы для компьютеров и смартфонов, одежду, обувь, игрушки, оказывать рекламные, финансовые и образовательные услуги.
