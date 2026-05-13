https://1prime.ru/20260513/sega--869890241.html

Sega зарегистрировала в России товарный знак

Sega зарегистрировала в России товарный знак - 13.05.2026, ПРАЙМ

Sega зарегистрировала в России товарный знак

Японская видеоигровая компания Sega зарегистрировала в России одноименный товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T12:56+0300

2026-05-13T12:56+0300

2026-05-13T12:56+0300

бизнес

россия

роспатент

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/04/863142135_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bb3859699b475a4f6997ee04d5fc706c.jpg

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Японская видеоигровая компания Sega зарегистрировала в России одноименный товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, компания подала заявку на регистрацию одноименного товарного знака в июне 2025 года. В мае 2026 года Роспатент принял положительное решение о регистрации. Теперь под этим товарным знаком компания сможет продавать программы для компьютеров и смартфонов, одежду, обувь, игрушки, оказывать рекламные, финансовые и образовательные услуги.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, роспатент