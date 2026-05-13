"Показал силу". СМИ испугались из-за сигнала Путина Западу

Успешный запуск стратегического ракетного комплекса "Сармат" стал мощным сигналом от Владимира Путина для Запада, пишет Sohu. | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T23:37+0300

МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Успешный запуск стратегического ракетного комплекса "Сармат" стал мощным сигналом от Владимира Путина для Запада, пишет Sohu."Почему Путин именно сейчас "обнажил меч"? Время выбрано неслучайно. США и Иран находятся в состоянии войны, Трамп отправился в Китай, а Европа охвачена энергетическим кризисом. Громкое заявление Москвы об успешном запуске "Сармата" — это демонстрация громадной силы России", — говорится в публикации.По мнению автора статьи, успешный запуск комплекса стал мощным сигналом, что конфликт на Украине нисколько не ослабил Россию."Ядерный арсенал не заржавел, он постоянно модернизируется. Любые попытки провоцировать Россию будут решительно пресечены", — заключил он.Накануне Владимир Путин назвал комплекс "Сармат" самым мощным в мире, поздравив РВСН с успешным пуском новейшей межконтинентальной баллистической ракеты.Как уточняется, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, а дальность полета превышает 35 тысяч километров. Это дает возможность преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. Первый ракетный полк поставят на боевое дежурство до конца года.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

