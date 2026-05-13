"Показал силу". СМИ испугались из-за сигнала Путина Западу - 13.05.2026, ПРАЙМ
"Показал силу". СМИ испугались из-за сигнала Путина Западу
"Показал силу". СМИ испугались из-за сигнала Путина Западу

МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Успешный запуск стратегического ракетного комплекса "Сармат" стал мощным сигналом от Владимира Путина для Запада, пишет Sohu.
"Почему Путин именно сейчас "обнажил меч"? Время выбрано неслучайно. США и Иран находятся в состоянии войны, Трамп отправился в Китай, а Европа охвачена энергетическим кризисом. Громкое заявление Москвы об успешном запуске "Сармата" — это демонстрация громадной силы России", — говорится в публикации.
По мнению автора статьи, успешный запуск комплекса стал мощным сигналом, что конфликт на Украине нисколько не ослабил Россию.
"Ядерный арсенал не заржавел, он постоянно модернизируется. Любые попытки провоцировать Россию будут решительно пресечены", — заключил он.
Накануне Владимир Путин назвал комплекс "Сармат" самым мощным в мире, поздравив РВСН с успешным пуском новейшей межконтинентальной баллистической ракеты.
Как уточняется, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, а дальность полета превышает 35 тысяч километров. Это дает возможность преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. Первый ракетный полк поставят на боевое дежурство до конца года.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
