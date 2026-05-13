Силуанов: новая цена отсечки должна обеспечивать исполнение бюджета - 13.05.2026, ПРАЙМ
Силуанов: новая цена отсечки должна обеспечивать исполнение бюджета
09:23 13.05.2026
 
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Новая цена отсечения по бюджетному правилу должна обеспечивать исполнение бюджета России даже в период очень низких цен на нефть, заявил в интервью РИА Новости министр финансов РФ Антон Силуанов в преддверии заседания совета управляющих Нового банка развития (НБР).
"Цена отсечки должна быть такой, при которой бюджет сможет безболезненно пройти период низких цен на нефть. Недавно мы убедились в том, что цены могут снижаться до нуля или даже уйти в минус. Важно, чтобы при любом раскладе расходы бюджета были обеспечены источниками финансирования", - сказал Силуанов.
По действующему бюджетному правилу Минфин РФ направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. Сейчас цена отсечения составляет 59 долларов за баррель. Предполагалось, что она будет снижаться на 1 доллар в год, до 55 долларов к 2030 году, а затем власти планировали индексировать ее ежегодно на 2%.
Однако сейчас Минфин считает, что действующие темпы снижения цены отсечения неактуальны, новая отсечка должна быть взвешенной и обеспечивать финансовую устойчивость бюджета.
"Сегодня, даже в условиях высоких цен на энергоресурсы, мы продолжаем работать над повышением устойчивости бюджета к волатильности нефтегазовых доходов. Начиная со следующего года планируем снижать базовую цену на нефть для расчета бюджетных параметров, понимая, что текущая конъюнктура изменится. Телегу нужно готовить зимой, а сани – летом", - сказал Силуанов.
При этом Минфин заинтересован в пополнении Фонда национального благосостояния, поскольку это дает финансовым властям инструмент стабилизации курса рубля.
"Мы заинтересованы в том, чтобы ФНБ пополнялся. Это финансовый запас и инструмент стабилизации курсовых колебаний. Деньги ФНБ инвестируются в юань и в золото, что обеспечивает сохранность и приумножение сбережений фонда", - подчеркнул глава Минфина.
Решения о новых параметрах бюджетного правила, по его словам, будут приняты при подготовке бюджета на очередную трехлетку.
 
