Силуанов назвал утверждения о планах повысить налоги для россиян фейком

Основные изменения в налоговой системе России приняты, повышение налогов для граждан и заморозка вкладов на рассматриваются - это фейки, заявил в интервью РИА... | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T10:49+0300

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Основные изменения в налоговой системе России приняты, повышение налогов для граждан и заморозка вкладов на рассматриваются - это фейки, заявил в интервью РИА Новости министр финансов Антон Силуанов в преддверии заседания совета управляющих Нового банка развития (НБР). "Это фейковые вбросы, такие предложения не рассматриваются. Основные изменения в налоговой системе приняты", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о появляющихся в интернете и социальных сетях слухах о возможном повышении налогов и о заморозке банковских вкладов граждан. По словам министра финансов, экономике сейчас требуются другие меры - создание условий для устойчивости финансов и роста доходов людей. "Работаем с расходной частью бюджета, готовим предложения, чтобы сделать бюджет более сбалансированным, что является условием макроэкономической устойчивости. Задача непростая, но будет выполнена", - сказал он. Результаты охлаждения российской экономики уже проявляются, добавил министр. "Инфляция снижается, снижаются и процентные ставки. Наша задача перейти к сбалансированному росту без бюджетных накачек экономики, созданию условий для устойчивых финансов и роста доходов населения", - заключил глава Минфина.

