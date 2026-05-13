https://1prime.ru/20260513/siluanov-869887717.html
Силуанов назвал утверждения о планах повысить налоги для россиян фейком
Силуанов назвал утверждения о планах повысить налоги для россиян фейком - 13.05.2026, ПРАЙМ
Силуанов назвал утверждения о планах повысить налоги для россиян фейком
Основные изменения в налоговой системе России приняты, повышение налогов для граждан и заморозка вкладов на рассматриваются - это фейки, заявил в интервью РИА... | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T10:49+0300
2026-05-13T10:49+0300
2026-05-13T10:49+0300
финансы
россия
антон силуанов
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862487704_0:102:2943:1757_1920x0_80_0_0_f90b5b4248127f2f29ec480168385008.jpg
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Основные изменения в налоговой системе России приняты, повышение налогов для граждан и заморозка вкладов на рассматриваются - это фейки, заявил в интервью РИА Новости министр финансов Антон Силуанов в преддверии заседания совета управляющих Нового банка развития (НБР). "Это фейковые вбросы, такие предложения не рассматриваются. Основные изменения в налоговой системе приняты", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о появляющихся в интернете и социальных сетях слухах о возможном повышении налогов и о заморозке банковских вкладов граждан. По словам министра финансов, экономике сейчас требуются другие меры - создание условий для устойчивости финансов и роста доходов людей. "Работаем с расходной частью бюджета, готовим предложения, чтобы сделать бюджет более сбалансированным, что является условием макроэкономической устойчивости. Задача непростая, но будет выполнена", - сказал он. Результаты охлаждения российской экономики уже проявляются, добавил министр. "Инфляция снижается, снижаются и процентные ставки. Наша задача перейти к сбалансированному росту без бюджетных накачек экономики, созданию условий для устойчивых финансов и роста доходов населения", - заключил глава Минфина.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862487704_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_9bcf66366d952d473f1106b19582cb04.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, антон силуанов, минфин
Финансы, РОССИЯ, Антон Силуанов, Минфин
Силуанов назвал утверждения о планах повысить налоги для россиян фейком
Силуанов: повышение налогов для граждан и заморозка вкладов на рассматриваются
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Основные изменения в налоговой системе России приняты, повышение налогов для граждан и заморозка вкладов на рассматриваются - это фейки, заявил в интервью РИА Новости министр финансов Антон Силуанов в преддверии заседания совета управляющих Нового банка развития (НБР).
"Это фейковые вбросы, такие предложения не рассматриваются. Основные изменения в налоговой системе приняты", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о появляющихся в интернете и социальных сетях слухах о возможном повышении налогов и о заморозке банковских вкладов граждан.
По словам министра финансов, экономике сейчас требуются другие меры - создание условий для устойчивости финансов и роста доходов людей.
"Работаем с расходной частью бюджета, готовим предложения, чтобы сделать бюджет более сбалансированным, что является условием макроэкономической устойчивости. Задача непростая, но будет выполнена", - сказал он.
Результаты охлаждения российской экономики уже проявляются, добавил министр. "Инфляция снижается, снижаются и процентные ставки. Наша задача перейти к сбалансированному росту без бюджетных накачек экономики, созданию условий для устойчивых финансов и роста доходов населения", - заключил глава Минфина
.