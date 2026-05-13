Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов назвал ключевые составляющие финансовой системы России - 13.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260513/siluanovyj-869881861.html
Силуанов назвал ключевые составляющие финансовой системы России
Силуанов назвал ключевые составляющие финансовой системы России - 13.05.2026, ПРАЙМ
Силуанов назвал ключевые составляющие финансовой системы России
Бюджетная дисциплина, накопленные резервы и независимая платежная инфраструктура являются ключевыми составляющими стабильной финансовой системы России, заявил в | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T05:07+0300
2026-05-13T05:22+0300
финансы
экономика
банки
москва
антон силуанов
минфин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869881861.jpg?1778638968
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Бюджетная дисциплина, накопленные резервы и независимая платежная инфраструктура являются ключевыми составляющими стабильной финансовой системы России, заявил в интервью РИА Новости министр финансов Антон Силуанов в преддверии заседания совета управляющих Нового банка развития (НБР). Российская экономика неоднократно сталкивалась с внешними шоками и оставалась устойчивой благодаря ответственной бюджетной и денежно-кредитной политике - это фундамент, который позволяет экономике держать удар, сказал министр. "Жесткая бюджетная дисциплина, "подушка безопасности" и независимость расчетной инфраструктуры – ключевые факторы, поддерживающие нашу финансовую систему", - сказал Силуанов. Бюджетное правило позволило накопить резервы, когда конъюнктура была благоприятной. "Его суть остается неизменной и сейчас: формируем ресурс, который в критический момент становится одним из главных инструментов стабилизации экономики", - указал глава Минфина. "Создание собственной системы передачи финансовых сообщений, работа платежной карты "Мир" – это не просто реализованные технологические проекты, а вопрос национальной безопасности. Страна, чьи платежи зависят от внешней "кнопки", всегда уязвима. Расчеты внутри страны не должны зависеть от политической воли извне", - подчеркнул Силуанов. Ежегодное заседание совета управляющих НБР впервые пройдет в Москве 14-15 мая, его главной темой станет финансирование развития в эпоху технологической революции. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, москва, антон силуанов, минфин
Финансы, Экономика, Банки, МОСКВА, Антон Силуанов, Минфин
05:07 13.05.2026 (обновлено: 05:22 13.05.2026)
 
Силуанов назвал ключевые составляющие финансовой системы России

Силуанов назвал бюджетную дисциплину и резервы составляющими финансовой системы России

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Бюджетная дисциплина, накопленные резервы и независимая платежная инфраструктура являются ключевыми составляющими стабильной финансовой системы России, заявил в интервью РИА Новости министр финансов Антон Силуанов в преддверии заседания совета управляющих Нового банка развития (НБР).
Российская экономика неоднократно сталкивалась с внешними шоками и оставалась устойчивой благодаря ответственной бюджетной и денежно-кредитной политике - это фундамент, который позволяет экономике держать удар, сказал министр.
"Жесткая бюджетная дисциплина, "подушка безопасности" и независимость расчетной инфраструктуры – ключевые факторы, поддерживающие нашу финансовую систему", - сказал Силуанов.
Бюджетное правило позволило накопить резервы, когда конъюнктура была благоприятной. "Его суть остается неизменной и сейчас: формируем ресурс, который в критический момент становится одним из главных инструментов стабилизации экономики", - указал глава Минфина.
"Создание собственной системы передачи финансовых сообщений, работа платежной карты "Мир" – это не просто реализованные технологические проекты, а вопрос национальной безопасности. Страна, чьи платежи зависят от внешней "кнопки", всегда уязвима. Расчеты внутри страны не должны зависеть от политической воли извне", - подчеркнул Силуанов.
Ежегодное заседание совета управляющих НБР впервые пройдет в Москве 14-15 мая, его главной темой станет финансирование развития в эпоху технологической революции.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
ЭкономикаФинансыБанкиМОСКВААнтон СилуановМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала