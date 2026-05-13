Силуанов назвал ключевые составляющие финансовой системы России
Бюджетная дисциплина, накопленные резервы и независимая платежная инфраструктура являются ключевыми составляющими стабильной финансовой системы России, заявил в | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T05:22+0300
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Бюджетная дисциплина, накопленные резервы и независимая платежная инфраструктура являются ключевыми составляющими стабильной финансовой системы России, заявил в интервью РИА Новости министр финансов Антон Силуанов в преддверии заседания совета управляющих Нового банка развития (НБР). Российская экономика неоднократно сталкивалась с внешними шоками и оставалась устойчивой благодаря ответственной бюджетной и денежно-кредитной политике - это фундамент, который позволяет экономике держать удар, сказал министр. "Жесткая бюджетная дисциплина, "подушка безопасности" и независимость расчетной инфраструктуры – ключевые факторы, поддерживающие нашу финансовую систему", - сказал Силуанов. Бюджетное правило позволило накопить резервы, когда конъюнктура была благоприятной. "Его суть остается неизменной и сейчас: формируем ресурс, который в критический момент становится одним из главных инструментов стабилизации экономики", - указал глава Минфина. "Создание собственной системы передачи финансовых сообщений, работа платежной карты "Мир" – это не просто реализованные технологические проекты, а вопрос национальной безопасности. Страна, чьи платежи зависят от внешней "кнопки", всегда уязвима. Расчеты внутри страны не должны зависеть от политической воли извне", - подчеркнул Силуанов. Ежегодное заседание совета управляющих НБР впервые пройдет в Москве 14-15 мая, его главной темой станет финансирование развития в эпоху технологической революции. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Силуанов назвал бюджетную дисциплину и резервы составляющими финансовой системы России
