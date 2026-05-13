Госдума ратифицировала соглашение между Россией и ОАЭ о торговле услугами - 13.05.2026, ПРАЙМ
Госдума ратифицировала соглашение между Россией и ОАЭ о торговле услугами
Госдума приняла закон о ратификации межправительственного соглашения между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами о торговле услугами и инвестициях. | 13.05.2026, ПРАЙМ
ГД ратифицировала соглашение между Россией и ОАЭ о торговле услугами и инвестициях

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Госдума приняла закон о ратификации межправительственного соглашения между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами о торговле услугами и инвестициях.
Соглашение подписано в Москве 7 августа 2025 года. Оно направлено на взаимную либерализацию условий доступа на рынок услуг и осуществления деятельности на таком рынке для поставщиков услуг РФ и ОАЭ в дополнение к обязательствам, принятым этими странами в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).
В рамках соглашения ОАЭ принимает на себя обязательства в 64 дополнительных подсферах услуг, а Россия - в отношении 12 дополнительных подсфер по сравнению с их обязательствами в рамках ВТО.
Российским компаниям будет разрешено 100-процентное участие в капитале компаний ОАЭ в таких сферах, как юридические услуги, компьютерные услуги, исследования и разработки, технические испытания и анализ, техническое консультирование, системы компьютерного резервирования, ремонт морских и воздушных судов, пассажирские и грузовые железнодорожные перевозки, услуги, связанные с производством, услуги в сфере управления.
А 70-процентное участие российских компаний допускается в капитале эмиратских компаний, оказывающих комплексные инженерные услуги, медицинские и стоматологические услуги, а также занимающихся арендой судов без экипажа, иного транспортного оборудования, пассажирскими морскими перевозками.
Во всех сферах услуг, по которым ОАЭ принимают специфические обязательства (за исключением финансовых, телекоммуникационных, турагентских и туроператорских услуг), российские компании смогут открывать филиалы в этой стране. Кроме того, российские инвесторы получат право учреждать организации со 100-процентным российским капиталом в отдельных свободных экономических зонах ОАЭ, в том числе дочерние банки, медучреждения и новостные агентства.
В свою очередь, компании из ОАЭ получат возможность 100-процентного участия в капитале российских компаний в сферах услуг медицинских учреждений, ремонта и обслуживания морских судов, кейтеринга на морском транспорте, аренды судов с экипажем, отдельных авиатранспортных услуг, высшего образования и прочих образовательных услуг.
Эмиратские компании смогут открывать филиалы в РФ в секторах розничной торговли, отелей и ресторанов, ремонта и обслуживания самолетов, а также оказывать без ограничений архитектурные услуги, услуги по размещению и подбору персонала, услуги кинотеатров.
Соглашение вступит в силу через 60 дней после получения последнего письменного уведомления о завершении его сторонами необходимых внутренних процедур.
 
