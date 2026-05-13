ЕС в апреле нарастил импорт СПГ из России на 15,5 процента
ЕС в апреле нарастил импорт СПГ из России на 15,5 процента
12:16 13.05.2026
 
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Импорт странами Евросоюза сжиженного природного газа (СПГ) из России в апреле вырос на 15,5% по сравнению с апрелем прошлого года и достиг 2,169 миллиарда кубометров, следует из анализа РИА Новости данных аналитической компании Bruegel.
Поставки из России в марте обновили рекорд за всю историю наблюдений Bruegel с 2019 года, составив 2,459 миллиарда кубометров. А в апреле они отступили от рекорда, после того как ЕС ввел запрет на поставки из России по краткосрочным контрактам. На этом фоне импорт из России снизился в апреле по сравнению с мартом на 11,8%.
Импорт Евросоюза СПГ из России в январе-апреле составил 8,976 миллиарда кубометров, увеличившись на 18,5%.
Поставки СПГ из стран Ближнего Востока в апреле упали более чем в 10 раз, до 117 миллионов кубометров, в анваре-апреле - почти в два раза, до 2,601 миллиарда кубометров.
Импорт из американских стран (США и Тринидад и Тобаго) в апреле составил 8,091 миллиарда кубометров, увеличившись на 1,2%, а в январе-апреле составил 31,992 миллиарда кубометров, увеличившись на 16,6%.
Поставки из стран Африки в апреле составили 1,435 миллиарда кубометров, что на 15,9% ниже, чем в апреле прошлого года, в январе-апреле - 5,654 миллиарда кубометров, что на 21,3% ниже, чем в январе-апреле прошлого года.
 
