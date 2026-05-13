Рубио отправился в Китай в необычном костюме - 13.05.2026, ПРАЙМ
Рубио отправился в Китай в необычном костюме
NewsNation: Марко Рубио оделся как Мадуро для визита в Китай на переговоры

Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Госсекретарь США, Марко Рубио, выбрал для визита в Китай костюм, в котором было замечено сходство с нарядом венесуэльского лидера Николаса Мадуро после его поимки. Фото Рубио, размещенное в X директором по коммуникациям Белого дома Стивеном Чунком, привлекло внимание издания NewsNation.

"Директор по коммуникациям Белого дома только что поделился этой фотографией госсекретаря Рубио на борту Air Force One в том же спортивном костюме, в котором был запечатлен Мадуро (После похищения — Прим. ред.)", — написала в X корреспондент NewsNation Келли Мейер.
Журналист подчеркнула, что это было сказано на следующий день после интервью президента США Дональда Трампа, в котором он выразил идею интеграции Венесуэлы в США в роли 51-го штата.

Между США и Венесуэлой началось восстановление дипломатических отношений после удара, нанесенного Вашингтоном по Каракасу в начале января с целью захватить президента Николаса Мадуро и его супругу. Одновременно президент США Дональд Трамп озвучил желание взять под контроль венесуэльские нефтяные ресурсы.

3 января США провели масштабную операцию против Венесуэлы, захватив президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес и переправив их в Нью-Йорк. Американские власти заявили, что они якобы связаны с "наркотерроризмом". Полномочия президента Венесуэлы были переданы Дельси Родригес, которая ранее занимала пост вице-президента.
СМИ: Рубио необычно себя ведет перед встречами по Ирану
