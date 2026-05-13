https://1prime.ru/20260513/ssha-869883869.html

Рубио отправился в Китай в необычном костюме

Рубио отправился в Китай в необычном костюме - 13.05.2026, ПРАЙМ

Рубио отправился в Китай в необычном костюме

Госсекретарь США, Марко Рубио, выбрал для визита в Китай костюм, в котором было замечено сходство с нарядом венесуэльского лидера Николаса Мадуро после его... | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T07:32+0300

2026-05-13T07:32+0300

2026-05-13T07:32+0300

мировая экономика

общество

сша

венесуэла

китай

николас мадуро

дональд трамп

марко рубио

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867879_0:235:1818:1258_1920x0_80_0_0_b22fd3fcfc7104224c6be27d4129de74.jpg

МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Госсекретарь США, Марко Рубио, выбрал для визита в Китай костюм, в котором было замечено сходство с нарядом венесуэльского лидера Николаса Мадуро после его поимки. Фото Рубио, размещенное в X директором по коммуникациям Белого дома Стивеном Чунком, привлекло внимание издания NewsNation."Директор по коммуникациям Белого дома только что поделился этой фотографией госсекретаря Рубио на борту Air Force One в том же спортивном костюме, в котором был запечатлен Мадуро (После похищения — Прим. ред.)", — написала в X корреспондент NewsNation Келли Мейер.Журналист подчеркнула, что это было сказано на следующий день после интервью президента США Дональда Трампа, в котором он выразил идею интеграции Венесуэлы в США в роли 51-го штата.Между США и Венесуэлой началось восстановление дипломатических отношений после удара, нанесенного Вашингтоном по Каракасу в начале января с целью захватить президента Николаса Мадуро и его супругу. Одновременно президент США Дональд Трамп озвучил желание взять под контроль венесуэльские нефтяные ресурсы.3 января США провели масштабную операцию против Венесуэлы, захватив президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес и переправив их в Нью-Йорк. Американские власти заявили, что они якобы связаны с "наркотерроризмом". Полномочия президента Венесуэлы были переданы Дельси Родригес, которая ранее занимала пост вице-президента.

https://1prime.ru/20260426/ssha-869446858.html

сша

венесуэла

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , сша, венесуэла, китай, николас мадуро, дональд трамп, марко рубио