Ресторатор Пинский снова предъявил иск к Starbucks

2026-05-13T09:42+0300

МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Известный ресторатор Антон Пинский направил в Суд по интеллектуальным правам (СИП) иск к американской Starbucks Corporation, сеть кофеен которой прекратила работу в России в 2022 году, следует из материалов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости. Иск поступил в суд 12 мая и к рассмотрению пока не принят. Предмет и основания исковых требований на данный момент не сообщаются. Свой первый иск к Starbucks Пинский подал в этот же суд в 2024 году. Он просил досрочно прекратить правовую охрану серии брендов американской сети. В иске было перечислено семь товарных знаков, из них два чисто графических – в виде логотипа сети, а другие – комбинированные, включающие в себя, кроме изображения, также словесные элементы Starbucks, Starbucks Coffee и "Старбакс коффи". Бренды были зарегистрированы в России с 2003 по 2014 год для товаров и услуг нескольких классов. Пинский просил аннулировать регистрацию знаков в отношении двух классов услуг ввиду их неиспользования. СИП в мае 2025 года отклонил иск. Он пришел к выводу, что истцом не доказана заинтересованность в прекращении правовой охраны товарных знаков ответчика, что "является самостоятельным и достаточным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования". Первая кофейня Starbucks открылась в Москве в 2007 году. В марте 2022 года Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни. На тот момент в стране работало более 100 заведений сети. Бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати), Пинский и компания "Синдика" стали новыми владельцами бизнеса, запустив в том же 2022 году на месте Starbucks сеть кофеен Stars Сoffee. В числе других проектов Пинского – рестораны Simach, "Сыроварня", Medusa, Farsh, "Колбасный цех", "Магадан" и пр.

