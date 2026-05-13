Суд оставил в силе решение о банкротстве экс-замглавы "Открытие Холдинга" - 13.05.2026, ПРАЙМ
Суд оставил в силе решение о банкротстве экс-замглавы "Открытие Холдинга"
Суд оставил в силе решение о банкротстве экс-замглавы "Открытие Холдинга"
2026-05-13T13:25+0300
финансы
банки
россия
москва
открытие холдинг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865357588_0:0:3109:1750_1920x0_80_0_0_1c7e05c5ffa2bf369237be926c6f349a.jpg
финансы, банки, россия, москва, открытие холдинг
13:25 13.05.2026
 
Суд оставил в силе решение о банкротстве экс-замглавы "Открытие Холдинга"

Суд оставил в силе решение о банкротстве экс-замглавы "Открытие Холдинга" Назарычева

МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, которая по заявлению банка "Траст" признала банкротом Михаила Назарычева, бывшего заместителя гендиректора "Открытие Холдинга", в то время основного акционера банка "Открытие", говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Решение арбитражного суда Москвы, принятое в январе, обжаловал сам должник. Суд в среду его апелляцию отклонил.
Первая инстанция признала обоснованным заявление "Траста" о банкротстве Назарычева и открыла процедуру реализации его имущества. В реестр требований кредиторов бизнесмена было включено требование банка в размере более 107,1 миллиарда рублей. Финансовым управляющим должника суд утвердил Инну Анохину из ассоциации арбитражных управляющих "Сириус".
Ранее суды четырех инстанций, включая Верховный в августе прошлого года, по иску "Траста" взыскали более 107,1 миллиарда рублей солидарно с "Открытие Холдинга", Назарычева, бывшего председателя правления банка "Открытие" Евгения Данкевича и бывшего члена правления "Открытия", отвечавшего за корпоративный блок, Геннадия Жужлева.
В том иске, поданном в 2021 году, было заявлено требование о взыскании убытков, причиненных в ходе первой санации банка "Траст", которую с 2014 по 2017 год проводили банк "Открытие" и "Открытие Холдинг".
 
