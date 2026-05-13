Суд оставил в силе решение о банкротстве экс-замглавы "Открытие Холдинга"

2026-05-13T13:25+0300

МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, которая по заявлению банка "Траст" признала банкротом Михаила Назарычева, бывшего заместителя гендиректора "Открытие Холдинга", в то время основного акционера банка "Открытие", говорится в материалах, изученных РИА Новости. Решение арбитражного суда Москвы, принятое в январе, обжаловал сам должник. Суд в среду его апелляцию отклонил. Первая инстанция признала обоснованным заявление "Траста" о банкротстве Назарычева и открыла процедуру реализации его имущества. В реестр требований кредиторов бизнесмена было включено требование банка в размере более 107,1 миллиарда рублей. Финансовым управляющим должника суд утвердил Инну Анохину из ассоциации арбитражных управляющих "Сириус". Ранее суды четырех инстанций, включая Верховный в августе прошлого года, по иску "Траста" взыскали более 107,1 миллиарда рублей солидарно с "Открытие Холдинга", Назарычева, бывшего председателя правления банка "Открытие" Евгения Данкевича и бывшего члена правления "Открытия", отвечавшего за корпоративный блок, Геннадия Жужлева. В том иске, поданном в 2021 году, было заявлено требование о взыскании убытков, причиненных в ходе первой санации банка "Траст", которую с 2014 по 2017 год проводили банк "Открытие" и "Открытие Холдинг".

финансы, банки, россия, москва, открытие холдинг