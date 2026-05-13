ЦБ запретит МФО проставлять согласие на получение дополнительных услуг

2026-05-13T16:04+0300

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Микрофинансовым организациям (МФО) с 1 июля будет предписан ряд обязательных правил оформления договоров займа - в частности, им запретят проставлять за клиента согласие на получение дополнительных услуг, в том числе если они предлагаются не одновременно с заключением договора, сообщил Банк России, представляя свой обновленный стандарт для этих организаций. "Микрофинансовым организациям (МФО) запрещается проставлять за клиента согласие на получение дополнительных услуг, в том числе если они предлагаются не одновременно с заключением договора. Такие требования установлены в новой редакции базового стандарта для МФО, которую утвердил Банк России", - говорится в релизе. "Базовый стандарт вступает в силу с 1 июля 2026 года", - обращает внимание регулятор. Стандарт также обязывает микрофинансистов представлять потребителям на всех этапах оказания дополнительной услуги полную информацию о ней и ее поставщике, праве отказаться от услуги и влиянии этого на условия займа. "Кроме того, МФО не смогут с помощью различных визуальных приемов (цвет, размер или вид шрифта и так далее) акцентировать внимание потребителей на самых выгодных условиях договора и при этом скрывать остальные", - уточняется в релизе ЦБ. В целом обновленный документ актуализирует требования к МФО с учетом положений действующего законодательства. "В том числе он уточняет порядок и сроки рассмотрения микрофинансовыми организациями обращений потребителей, информирования о заключаемых договорах и их рисках, а также отдельные требования к деятельности в сфере взыскания просроченной задолженности", - заключается в релизе.

финансы, банки, банк россии