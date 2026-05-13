https://1prime.ru/20260513/tsb-869899824.html
ЦБ объявил официальные курсы валют на четверг
ЦБ объявил официальные курсы валют на четверг - 13.05.2026, ПРАЙМ
ЦБ объявил официальные курсы валют на четверг
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 5,89 копейки - до 10,7933 рубля, доллара - на 44,58 копейки, до 73,3420 рубля, евро - | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T17:59+0300
2026-05-13T17:59+0300
2026-05-13T17:59+0300
экономика
рынок
рф
сша
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 5,89 копейки - до 10,7933 рубля, доллара - на 44,58 копейки, до 73,3420 рубля, евро - на 1,48 рубля, до 85,9017 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://1prime.ru/20260513/yuan-869899008.html
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_1ec96f2c4ee47389dcfa74f2c20e12ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, рф, сша, банк россии
Экономика, Рынок, РФ, США, Банк России
ЦБ объявил официальные курсы валют на четверг
Официальный курс юаня на четверг - 10,79 руб, доллара - 73,34 руб, евро - 85,90 руб