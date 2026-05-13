https://1prime.ru/20260513/tsfr-869895275.html
В России задолженность на розничном рынке электроэнергии выросла на 14%
В России задолженность на розничном рынке электроэнергии выросла на 14% - 13.05.2026, ПРАЙМ
В России задолженность на розничном рынке электроэнергии выросла на 14%
Задолженность на розничном рынке электроэнергии и мощности в России увеличилась на 59,8 миллиарда рублей за первый квартал текущего года, до 474,4 миллиарда... | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T16:13+0300
2026-05-13T16:13+0300
2026-05-13T16:13+0300
россия
центральный федеральный округ
"совет рынка"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859831692_0:62:1501:906_1920x0_80_0_0_3aaaabc60b8a64219dc62f9cfe5b8606.jpg
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Задолженность на розничном рынке электроэнергии и мощности в России увеличилась на 59,8 миллиарда рублей за первый квартал текущего года, до 474,4 миллиарда рублей, то есть более чем на 14%, следует из слов и презентации Дмитрия Чернова, члена правления - первого заместителя председателя правления Центра финансовых расчетов (ЦФР, структуры "Совета рынка", объединяющего участников оптового рынка электроэнергии и мощности). "За первый квартал прирост задолженности на розничном рынке составил 59,8 миллиарда рублей, и на 1 апреля мы вышли на уровень задолженности 474,4 миллиарда рублей", - сказал он. При этом с учётом того, что согласно его презентации на начало года этот долг составлял 414,574 миллиарда рублей, прирост показателя достиг 14,4%. Также в региональном разрезе потребители почти всех федеральных округов ухудшили расчеты на розничном рынке за год - по сравнению с первым кварталом прошлого года, кроме потребителей Уральского, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов. При этом 21% от всей задолженности приходилось на потребителей Центрального федерального округа, 17% - на потребителей Приволжского и 16% - на потребителей Северо-Кавказского округа, следует из презентации.
https://1prime.ru/20260513/energokrizis-869887571.html
центральный федеральный округ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859831692_104:0:1395:968_1920x0_80_0_0_d6f45c9d475abb360b5cc1064b055665.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральный федеральный округ, "совет рынка"
РОССИЯ, Центральный федеральный округ, "Совет рынка"
В России задолженность на розничном рынке электроэнергии выросла на 14%
ЦФР: задолженность на розничном рынке электроэнергии за I квартал выросла на 14%
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Задолженность на розничном рынке электроэнергии и мощности в России увеличилась на 59,8 миллиарда рублей за первый квартал текущего года, до 474,4 миллиарда рублей, то есть более чем на 14%, следует из слов и презентации Дмитрия Чернова, члена правления - первого заместителя председателя правления Центра финансовых расчетов (ЦФР, структуры "Совета рынка", объединяющего участников оптового рынка электроэнергии и мощности).
"За первый квартал прирост задолженности на розничном рынке составил 59,8 миллиарда рублей, и на 1 апреля мы вышли на уровень задолженности 474,4 миллиарда рублей", - сказал он.
При этом с учётом того, что согласно его презентации на начало года этот долг составлял 414,574 миллиарда рублей, прирост показателя достиг 14,4%.
Также в региональном разрезе потребители почти всех федеральных округов ухудшили расчеты на розничном рынке за год - по сравнению с первым кварталом прошлого года, кроме потребителей Уральского, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов.
При этом 21% от всей задолженности приходилось на потребителей Центрального федерального округа
, 17% - на потребителей Приволжского и 16% - на потребителей Северо-Кавказского округа, следует из презентации.
ВЯА назвала мировой энергокризис поворотным моментом для атомной энергетики