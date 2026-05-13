В России задолженность на розничном рынке электроэнергии выросла на 14%

Задолженность на розничном рынке электроэнергии и мощности в России увеличилась на 59,8 миллиарда рублей за первый квартал текущего года, до 474,4 миллиарда...

2026-05-13T16:13+0300

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Задолженность на розничном рынке электроэнергии и мощности в России увеличилась на 59,8 миллиарда рублей за первый квартал текущего года, до 474,4 миллиарда рублей, то есть более чем на 14%, следует из слов и презентации Дмитрия Чернова, члена правления - первого заместителя председателя правления Центра финансовых расчетов (ЦФР, структуры "Совета рынка", объединяющего участников оптового рынка электроэнергии и мощности). "За первый квартал прирост задолженности на розничном рынке составил 59,8 миллиарда рублей, и на 1 апреля мы вышли на уровень задолженности 474,4 миллиарда рублей", - сказал он. При этом с учётом того, что согласно его презентации на начало года этот долг составлял 414,574 миллиарда рублей, прирост показателя достиг 14,4%. Также в региональном разрезе потребители почти всех федеральных округов ухудшили расчеты на розничном рынке за год - по сравнению с первым кварталом прошлого года, кроме потребителей Уральского, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов. При этом 21% от всей задолженности приходилось на потребителей Центрального федерального округа, 17% - на потребителей Приволжского и 16% - на потребителей Северо-Кавказского округа, следует из презентации.

