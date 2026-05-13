https://1prime.ru/20260513/turizm-869903077.html

МЭР и "ТопБлог" будут привлекать блогеров для развития въездного туризма

МЭР и "ТопБлог" будут привлекать блогеров для развития въездного туризма - 13.05.2026, ПРАЙМ

МЭР и "ТопБлог" будут привлекать блогеров для развития въездного туризма

Всероссийский проект "ТопБлог" президентской платформы "Россия - страна возможностей" запускает трек "Министерство контента" по продвижению международного... | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T19:52+0300

2026-05-13T19:52+0300

2026-05-13T19:52+0300

туризм

бизнес

технологии

рф

максим решетников

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1d/869533993_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ffa12106bc759b8023b9bf4a085c60b4.jpg

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Всероссийский проект "ТопБлог" президентской платформы "Россия - страна возможностей" запускает трек "Министерство контента" по продвижению международного туризма совместно с Минэкономразвития РФ, сообщили в пресс-службе ведомства. Как отмечается, к участию приглашаются все активные пользователи соцсетей в треке "Министерство контента" - уникальной программе всероссийского проекта "ТопБлог" президентской платформы "Россия - страна возможностей", где блогеры и государство работают в одной команде. При этом партнером программы в направлении "Международный туризм" выступает Минэкономразвития РФ. "По итогам конкурсного отбора лучшие участники пройдут программу дополнительного профессионального образования в Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей", - сказали там. "В направлении "Международный туризм" предстоит создавать медиапроекты для иностранной аудитории с акцентом на доступность инфраструктуры, радушие местных жителей и комфорт путешествий по стране", - подчеркнули в пресс-службе. Там отметили, что образовательная программа выстроена как последовательность этапов - от регистрации и дистанционного отбора до обучения и командной работы с представителями министерства. При этом ключевым этапом станет совместная работа блогеров и представителей министерства в командах, в рамках которой участники будут разрабатывать медиапроекты на основе реальных задач, а итогом этой работы станет защита проектов перед представителями ведомства на финале трека. Как заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, привлечение иностранных туристов является одной из задач в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство". "Мы видим устойчивый рост спроса на поездки по России и совместно с коллегами из других ведомств последовательно работаем над улучшением условий въезда, путешествий внутри страны для иностранных гостей", - приводятся слова министра в сообщении. Он напомнил, что в мае начал действовать безвизовый режим с Саудовской Аравией, при этом ведется работа над улучшением условий въезда для Индии, Вьетнама, Малайзии, Бахрейна и Кувейта. Решетников отметил, что частью комплексной работы является грамотная упаковка турпродуктов и их продвижение. Так, социальные сети в приоритетных странах, таких как Китай, имеют ключевое значение в связи с тем, что они становятся одним из главных источников информации для путешественников о новых турпродуктах, которые активно разрабатывают регионы для привлечения иностранных гостей. "Такую работу мы ведем совместно с АНО "Национальные приоритеты" и Центром стратегических разработок под единым национальным туристическим брендом Discover Russia. Приветствуем, что к нашей работе подключается и проект "ТопБлог" президентской платформы "Россия - страна возможностей", - сказал он. В свою очередь ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин поделился, что за год программа "Министерство контента" объединила сотни участников и федеральные ведомства в совместной работе. "Более 8,5 тысячи заявок со всей страны - это не просто цифры", - заключил он.

https://1prime.ru/20260421/rst-869338746.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, технологии, рф, максим решетников