Тысячи человек вышли на улицы Буэнос-Айреса и других городов Аргентины - 13.05.2026, ПРАЙМ
Тысячи человек вышли на улицы Буэнос-Айреса и других городов Аргентины
2026-05-13T00:35+0300
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 мая - ПРАЙМ. Тысячи человек вышли на улицы Буэнос-Айреса и других городов Аргентины, требуя от президента привести в действие законопроект о поддержке университетов, передает корреспондент РИА Новости. Закон, предусматривающий увеличение расходов на университеты, был одобрен парламентом почти восемь месяцев назад, затем президент Хавьер Милей наложил на него вето, которое было преодолено депутатами и сенаторами. Между тем документ так и не был введен в действие, поскольку оспаривается властями в судебных инстанциях. К дому правительства в центре Буэнос-Айреса пришли тысячи человек - преподаватели, работники университетов, врачи, студенты. На улицах очень много молодежи. Акция проходит спокойно. Манифестации предшествовали забастовки во многих университетах, которые длились около недели. Акции против политики властей проходят и в других провинциях Аргентины - в Кордове, Санта-Фе, Мендосе, в провинции Буэнос-Айрес. Согласно данным профсоюзов, с момента прихода к власти нынешней администрации в декабре 2023 года поддержка госуниверситетов сократилась на 45,6%. Крупнейший вуз страны - Университет Буэнос-Айреса (UBA) - утверждает, что инвестиции в высшее образование в 2025 году были самыми низкими за последние 20 лет. Правительство же полагает, что у самих университетов много нецелевых и нерациональных расходов. Кроме того, в государственных вузах обучается много иностранцев на бесплатной основе, тогда как, согласно новым правилам, университеты теперь могут брать с них плату.
