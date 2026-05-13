В Германии назвали необычный итог интервью Мендель для Зеленского

В беседе с журналистом Такером Карлсоном, бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского, Юлия Мендель, раскрыла изменения в том, как главу киевского режима освещают западные СМИ

МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. В беседе с журналистом Такером Карлсоном, бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского, Юлия Мендель, раскрыла изменения в том, как главу киевского режима освещают западные СМИ, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung."Интервью (Мендель — Прим. ред.) показывает, что образ Зеленского на международном уровне изменился и в дискурсе западных СМИ", — говорится в материале.Согласно изданию, Зеленского, ранее воспринимаемого как якобы символ украинского сопротивления, в последние дни все чаще критикуют за авторитарный стиль руководства."Особенно взрывоопасными являются заявления Менделя о предполагаемой коррупции среди украинского руководства", — отмечается в материале.В интервью, вышедшем в понедельник, Мендель сделала несколько громких заявлений, утверждая, что на критику Зеленского реагируют отправкой людей на фронт. Она также упомянула, что Зеленский говорил о пропаганде, сравнивая ее с методами, использованными Геббельсом, и отметила его стремление к удержанию власти через диктаторские методы.Примечательно, что Дональд Трамп, экс-президент США, неоднократно критиковал Зеленского за нежелание найти решение для завершения конфликта.

общество , мировая экономика, сша, владимир зеленский, дональд трамп, такер карлсон