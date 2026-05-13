СМИ: по Зеленскому нанесли мощный удар в Киеве
Telegraph: обвинения Ермаку предъявили в критический для Украины момент
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Обвинения в коррупции в отношении бывшего главы офиса Владимира Зеленского, Андрея Ермака, серьезно поколебали позиции главы киевского режима. Об этом сообщает британская газета Telegraph.
"Обвинение в адрес Ермака является ударом по его (Зеленского. — Прим. ред.) власти в критический для страны момент, когда она стремится к вступлению в ЕС и пытается удержать избирателей на своей стороне в отношении любых достигнутых при посредничестве США соглашений о прекращении огня с Россией", — говорится в материале.
Как пишет издание, до настоящего момента Зеленский избегал обсуждения обвинений в адрес своего бывшего помощника, снятого с должности в прошлом году.
"Но теперь, когда появились официальные подозрения, это может вызвать волну общественного негодования... и углубить это предполагаемое разделение между элитами и широкой общественностью, <…>", — пояснила изданию эксперт Германского фонда Маршалла* в Берлине Елена Прокопенко.
В понедельник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.
Позже глава САП Александр Якименко заявил, что ведомство требует ареста Ермака и предлагает установить залог в 180 миллионов гривен.
Бывший руководитель аппарата Зеленского был снят с должности в ноябре на фоне скандала в украинской энергетике.
* Организация, признанная нежелательной в России