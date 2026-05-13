Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕС рассказали о бешенстве, охватившем Каллас после интервью Мендель - 13.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260513/ukraina-869882616.html
В ЕС рассказали о бешенстве, охватившем Каллас после интервью Мендель
В ЕС рассказали о бешенстве, охватившем Каллас после интервью Мендель - 13.05.2026, ПРАЙМ
В ЕС рассказали о бешенстве, охватившем Каллас после интервью Мендель
Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского, Юлия Мендель, своим интервью сорвала план главы евродипломатии Кая Каллас по помощи Киеву, заявил в эфире своего... | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T05:19+0300
2026-05-13T05:19+0300
мировая экономика
украина
киев
владимир зеленский
кая каллас
такер карлсон
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494570_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_299655a471a89e6daa1c3be155d01497.jpg
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского, Юлия Мендель, своим интервью сорвала план главы евродипломатии Кая Каллас по помощи Киеву, заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору."Мендель описала украинскую администрацию в этом интервью как коррупционеров и параноиков, а ЕС как раз должен на днях начать выплаты Киеву по кредиту. И теперь все может сорваться, что Каллас ей точно не простит", — сказал он.Эксперт отметил, что после этих откровений у европейцев могут возникнуть сомнения по поводу конечного назначения 90 миллиардов евро."А еще у нас у нас есть (экс-глава офиса Зеленского. — Прим. ред.) Ермак, который попал в большие неприятности из-за серьезной коррупции. Это настоящий шок", — добавил журналист.Накануне глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что первый транш нового кредита Украине в размере 90 миллиардов евро будет направлен на покупку беспилотников.Еврокомиссия ранее заявила, что из первого транша украинского кредита, состоящего из 9 миллиардов евро, около 6 миллиардов будет потрачено на вооружение, а лишь 3 миллиарда — на бюджетную поддержку Украины.Юлия Мендель в понедельник дала интервью журналисту Такеру Карлсону, в котором вышли в свет несколько обсуждаемых заявлений. Она заявила, что критики Зеленского отправляют на фронт, а также утверждала, что Зеленский говорил о необходимости агитации, подобной геббельсовской. Мендель назвала Зеленского диктатором, который стремится удерживать власть на Украине.
https://1prime.ru/20260512/evropa-869853580.html
https://1prime.ru/20260513/ukraina-869882124.html
https://1prime.ru/20260512/ukraina-869854999.html
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494570_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_133d536991b36e43aa555944e10b82d6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, киев, владимир зеленский, кая каллас, такер карлсон, ес
Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, Кая Каллас, Такер Карлсон, ЕС
05:19 13.05.2026
 
В ЕС рассказали о бешенстве, охватившем Каллас после интервью Мендель

Христофору: интервью Мендель изменило планы Каллас по помощи Украине

© AP Photo / Mohd RasfanКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2026
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Mohd Rasfan
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского, Юлия Мендель, своим интервью сорвала план главы евродипломатии Кая Каллас по помощи Киеву, заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

"Мендель описала украинскую администрацию в этом интервью как коррупционеров и параноиков, а ЕС как раз должен на днях начать выплаты Киеву по кредиту. И теперь все может сорваться, что Каллас ей точно не простит", — сказал он.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2026
"Трясет от злости": в ЕС заявили об истерике Каллас после слов Путина
Вчера, 06:11
Эксперт отметил, что после этих откровений у европейцев могут возникнуть сомнения по поводу конечного назначения 90 миллиардов евро.

"А еще у нас у нас есть (экс-глава офиса Зеленского. — Прим. ред.) Ермак, который попал в большие неприятности из-за серьезной коррупции. Это настоящий шок", — добавил журналист.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2026
СМИ: по Зеленскому нанесли мощный удар в Киеве
05:11
Накануне глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что первый транш нового кредита Украине в размере 90 миллиардов евро будет направлен на покупку беспилотников.

Еврокомиссия ранее заявила, что из первого транша украинского кредита, состоящего из 9 миллиардов евро, около 6 миллиардов будет потрачено на вооружение, а лишь 3 миллиарда — на бюджетную поддержку Украины.

Юлия Мендель в понедельник дала интервью журналисту Такеру Карлсону, в котором вышли в свет несколько обсуждаемых заявлений. Она заявила, что критики Зеленского отправляют на фронт, а также утверждала, что Зеленский говорил о необходимости агитации, подобной геббельсовской. Мендель назвала Зеленского диктатором, который стремится удерживать власть на Украине.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2026
Мендель раскрыла, чем ее удивил Зеленский
Вчера, 07:24
 
Мировая экономикаУКРАИНАКиевВладимир ЗеленскийКая КалласТакер КарлсонЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала