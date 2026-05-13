В ЕС рассказали о бешенстве, охватившем Каллас после интервью Мендель

2026-05-13T05:19+0300

МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского, Юлия Мендель, своим интервью сорвала план главы евродипломатии Кая Каллас по помощи Киеву, заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору."Мендель описала украинскую администрацию в этом интервью как коррупционеров и параноиков, а ЕС как раз должен на днях начать выплаты Киеву по кредиту. И теперь все может сорваться, что Каллас ей точно не простит", — сказал он.Эксперт отметил, что после этих откровений у европейцев могут возникнуть сомнения по поводу конечного назначения 90 миллиардов евро."А еще у нас у нас есть (экс-глава офиса Зеленского. — Прим. ред.) Ермак, который попал в большие неприятности из-за серьезной коррупции. Это настоящий шок", — добавил журналист.Накануне глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что первый транш нового кредита Украине в размере 90 миллиардов евро будет направлен на покупку беспилотников.Еврокомиссия ранее заявила, что из первого транша украинского кредита, состоящего из 9 миллиардов евро, около 6 миллиардов будет потрачено на вооружение, а лишь 3 миллиарда — на бюджетную поддержку Украины.Юлия Мендель в понедельник дала интервью журналисту Такеру Карлсону, в котором вышли в свет несколько обсуждаемых заявлений. Она заявила, что критики Зеленского отправляют на фронт, а также утверждала, что Зеленский говорил о необходимости агитации, подобной геббельсовской. Мендель назвала Зеленского диктатором, который стремится удерживать власть на Украине.

