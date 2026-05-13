"Армия Франкенштейна": происходящее в ВСУ вызвало переполох на Западе

2026-05-13T07:05+0300

МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Подготовка украинских боевиков в странах Европы серьезно снизила боеспособность ВСУ, заявил в эфире своего YouTube-канала британский аналитик Александр Меркурис."Это привело к созданию армии Франкенштейна, где подразделения тренировали кардинально разными способами", — сказал он.Как отметил эксперт, несостоятельность такой "поддержки" со стороны западных партнеров вызывает раздражение даже в Киеве."В Киеве понимают, что у них большие проблемы. <…> В любом случае, энтузиазм покинул все это дело", — резюмировал Меркурис.В марте 2025 года депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что украинские военнослужащие, отправленные на обучение за границу, обратно не возвращаются, потому что не хотят принимать участие в боевых действиях. В марте этого года представитель украинского Генштаба заявил, что ВСУ сокращают обучение военных за рубежом после множества случаев дезертирства якобы для упрощения логистики и ускорения адаптации к переменам на поле боя.

