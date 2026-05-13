Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Армия Франкенштейна": происходящее в ВСУ вызвало переполох на Западе - 13.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260513/ukraina-869883580.html
"Армия Франкенштейна": происходящее в ВСУ вызвало переполох на Западе
"Армия Франкенштейна": происходящее в ВСУ вызвало переполох на Западе - 13.05.2026, ПРАЙМ
"Армия Франкенштейна": происходящее в ВСУ вызвало переполох на Западе
Подготовка украинских боевиков в странах Европы серьезно снизила боеспособность ВСУ, заявил в эфире своего YouTube-канала британский аналитик Александр... | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T07:05+0300
2026-05-13T07:05+0300
в мире
киев
европа
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/01/846914346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2962f5f0b18a5349eeb9670c03d2d4bd.jpg
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Подготовка украинских боевиков в странах Европы серьезно снизила боеспособность ВСУ, заявил в эфире своего YouTube-канала британский аналитик Александр Меркурис."Это привело к созданию армии Франкенштейна, где подразделения тренировали кардинально разными способами", — сказал он.Как отметил эксперт, несостоятельность такой "поддержки" со стороны западных партнеров вызывает раздражение даже в Киеве."В Киеве понимают, что у них большие проблемы. &lt;…&gt; В любом случае, энтузиазм покинул все это дело", — резюмировал Меркурис.В марте 2025 года депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что украинские военнослужащие, отправленные на обучение за границу, обратно не возвращаются, потому что не хотят принимать участие в боевых действиях. В марте этого года представитель украинского Генштаба заявил, что ВСУ сокращают обучение военных за рубежом после множества случаев дезертирства якобы для упрощения логистики и ускорения адаптации к переменам на поле боя.
киев
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/01/846914346_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_abc69343d0309a979833119187d2fec0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, киев, европа, всу
В мире, Киев, ЕВРОПА, ВСУ
07:05 13.05.2026
 
"Армия Франкенштейна": происходящее в ВСУ вызвало переполох на Западе

Меркурис назвал ВСУ армией Франкенштейна из-за обучения военных в Европе

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкНаручники на руках украинского военнопленного
Наручники на руках украинского военнопленного - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2026
Наручники на руках украинского военнопленного. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Подготовка украинских боевиков в странах Европы серьезно снизила боеспособность ВСУ, заявил в эфире своего YouTube-канала британский аналитик Александр Меркурис.
"Это привело к созданию армии Франкенштейна, где подразделения тренировали кардинально разными способами", — сказал он.
Как отметил эксперт, несостоятельность такой "поддержки" со стороны западных партнеров вызывает раздражение даже в Киеве.
"В Киеве понимают, что у них большие проблемы. <…> В любом случае, энтузиазм покинул все это дело", — резюмировал Меркурис.
В марте 2025 года депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что украинские военнослужащие, отправленные на обучение за границу, обратно не возвращаются, потому что не хотят принимать участие в боевых действиях.
В марте этого года представитель украинского Генштаба заявил, что ВСУ сокращают обучение военных за рубежом после множества случаев дезертирства якобы для упрощения логистики и ускорения адаптации к переменам на поле боя.
 
В миреКиевЕВРОПАВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала