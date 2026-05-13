https://1prime.ru/20260513/ukraina-869883724.html

Во Франции сообщили Зеленскому мрачные новости

Во Франции сообщили Зеленскому мрачные новости - 13.05.2026, ПРАЙМ

Во Франции сообщили Зеленскому мрачные новости

Французская газета Le Monde сообщает, что обвинения против бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского, Андрея Ермака, могут сильно осложнить ситуацию для... | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T07:27+0300

2026-05-13T07:27+0300

2026-05-13T07:27+0300

общество

мировая экономика

украина

киевская область

владимир зеленский

le monde

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Французская газета Le Monde сообщает, что обвинения против бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского, Андрея Ермака, могут сильно осложнить ситуацию для украинского лидера."Хотя главе государства удалось дистанцироваться от этого дела (Ермака — Прим. ред.) и минимизировать политический ущерб, уволив нескольких чиновников еще в ноябре, причастность Андрея Ермака может затронуть его еще более непосредственно", — говорится в материале.Издание считает, что любые комментарии Зеленского на тему коррупционного скандала теперь будут пристально изучаться, учитывая зависимость Украины от западной финансовой помощи."Однако в основе скандала остается один вопрос: насколько Зеленский был осведомлен о деятельности своих приближенных?" — задается вопросом автор.В понедельник Ермаку были предъявлены обвинения Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) в отмывании более 460 миллионов гривен, связанных со строительством элитных жилых объектов в Киевской области. В рамках этого дела имущество было арестовано.Вчера ведомства сообщили, что подозреваемыми стали еще шесть человек. Их имена не разглашаются, но, как сообщает издание "Страна.ua", среди них может находиться бывший вице-премьер Алексей Чернышов, который фигурирует в другом коррупционном деле. Также в числе подозреваемых — бизнесмен, связанный с Миндичгейтом, который, по всей видимости, является Тимуром Миндичем, близким другом и союзником Зеленского.Позднее глава САП Александр Якименко сообщил о намерении ходатайствовать об аресте Ермака и предложении назначить залог в размере 180 миллионов гривен.Экс-руководитель офиса Зеленского был снят с должности в ноябре в связи с коррупционным скандалом в украинском энергетическом секторе.

https://1prime.ru/20260513/zelenskiy-869883460.html

https://1prime.ru/20260513/ukraina-869881591.html

https://1prime.ru/20260513/ukraina-869882124.html

украина

киевская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, украина, киевская область, владимир зеленский, le monde