Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции сообщили Зеленскому мрачные новости - 13.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260513/ukraina-869883724.html
Во Франции сообщили Зеленскому мрачные новости
Во Франции сообщили Зеленскому мрачные новости - 13.05.2026, ПРАЙМ
Во Франции сообщили Зеленскому мрачные новости
Французская газета Le Monde сообщает, что обвинения против бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского, Андрея Ермака, могут сильно осложнить ситуацию для... | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T07:27+0300
2026-05-13T07:27+0300
общество
мировая экономика
украина
киевская область
владимир зеленский
le monde
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Французская газета Le Monde сообщает, что обвинения против бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского, Андрея Ермака, могут сильно осложнить ситуацию для украинского лидера."Хотя главе государства удалось дистанцироваться от этого дела (Ермака — Прим. ред.) и минимизировать политический ущерб, уволив нескольких чиновников еще в ноябре, причастность Андрея Ермака может затронуть его еще более непосредственно", — говорится в материале.Издание считает, что любые комментарии Зеленского на тему коррупционного скандала теперь будут пристально изучаться, учитывая зависимость Украины от западной финансовой помощи."Однако в основе скандала остается один вопрос: насколько Зеленский был осведомлен о деятельности своих приближенных?" — задается вопросом автор.В понедельник Ермаку были предъявлены обвинения Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) в отмывании более 460 миллионов гривен, связанных со строительством элитных жилых объектов в Киевской области. В рамках этого дела имущество было арестовано.Вчера ведомства сообщили, что подозреваемыми стали еще шесть человек. Их имена не разглашаются, но, как сообщает издание "Страна.ua", среди них может находиться бывший вице-премьер Алексей Чернышов, который фигурирует в другом коррупционном деле. Также в числе подозреваемых — бизнесмен, связанный с Миндичгейтом, который, по всей видимости, является Тимуром Миндичем, близким другом и союзником Зеленского.Позднее глава САП Александр Якименко сообщил о намерении ходатайствовать об аресте Ермака и предложении назначить залог в размере 180 миллионов гривен.Экс-руководитель офиса Зеленского был снят с должности в ноябре в связи с коррупционным скандалом в украинском энергетическом секторе.
https://1prime.ru/20260513/zelenskiy-869883460.html
https://1prime.ru/20260513/ukraina-869881591.html
https://1prime.ru/20260513/ukraina-869882124.html
украина
киевская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, украина, киевская область, владимир зеленский, le monde
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, Киевская область, Владимир Зеленский, Le Monde
07:27 13.05.2026
 
Во Франции сообщили Зеленскому мрачные новости

Le Monde: скандал с Ермаком усложнил положение Зеленского

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Французская газета Le Monde сообщает, что обвинения против бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского, Андрея Ермака, могут сильно осложнить ситуацию для украинского лидера.

"Хотя главе государства удалось дистанцироваться от этого дела (Ермака — Прим. ред.) и минимизировать политический ущерб, уволив нескольких чиновников еще в ноябре, причастность Андрея Ермака может затронуть его еще более непосредственно", — говорится в материале.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2026
В Киеве рассказали о нападении на Зеленского
06:57
Издание считает, что любые комментарии Зеленского на тему коррупционного скандала теперь будут пристально изучаться, учитывая зависимость Украины от западной финансовой помощи.

"Однако в основе скандала остается один вопрос: насколько Зеленский был осведомлен о деятельности своих приближенных?" — задается вопросом автор.

В понедельник Ермаку были предъявлены обвинения Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) в отмывании более 460 миллионов гривен, связанных со строительством элитных жилых объектов в Киевской области. В рамках этого дела имущество было арестовано.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2026
В Германии назвали необычный итог интервью Мендель для Зеленского
05:01
Вчера ведомства сообщили, что подозреваемыми стали еще шесть человек. Их имена не разглашаются, но, как сообщает издание "Страна.ua", среди них может находиться бывший вице-премьер Алексей Чернышов, который фигурирует в другом коррупционном деле. Также в числе подозреваемых — бизнесмен, связанный с Миндичгейтом, который, по всей видимости, является Тимуром Миндичем, близким другом и союзником Зеленского.

Позднее глава САП Александр Якименко сообщил о намерении ходатайствовать об аресте Ермака и предложении назначить залог в размере 180 миллионов гривен.

Экс-руководитель офиса Зеленского был снят с должности в ноябре в связи с коррупционным скандалом в украинском энергетическом секторе.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2026
СМИ: по Зеленскому нанесли мощный удар в Киеве
05:11
 
ОбществоМировая экономикаУКРАИНАКиевская областьВладимир ЗеленскийLe Monde
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала