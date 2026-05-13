Во Франции сообщили Зеленскому мрачные новости
Le Monde: скандал с Ермаком усложнил положение Зеленского
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Французская газета Le Monde сообщает, что обвинения против бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского, Андрея Ермака, могут сильно осложнить ситуацию для украинского лидера.
"Хотя главе государства удалось дистанцироваться от этого дела (Ермака — Прим. ред.) и минимизировать политический ущерб, уволив нескольких чиновников еще в ноябре, причастность Андрея Ермака может затронуть его еще более непосредственно", — говорится в материале.
Издание считает, что любые комментарии Зеленского на тему коррупционного скандала теперь будут пристально изучаться, учитывая зависимость Украины от западной финансовой помощи.
"Однако в основе скандала остается один вопрос: насколько Зеленский был осведомлен о деятельности своих приближенных?" — задается вопросом автор.
В понедельник Ермаку были предъявлены обвинения Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) в отмывании более 460 миллионов гривен, связанных со строительством элитных жилых объектов в Киевской области. В рамках этого дела имущество было арестовано.
Вчера ведомства сообщили, что подозреваемыми стали еще шесть человек. Их имена не разглашаются, но, как сообщает издание "Страна.ua", среди них может находиться бывший вице-премьер Алексей Чернышов, который фигурирует в другом коррупционном деле. Также в числе подозреваемых — бизнесмен, связанный с Миндичгейтом, который, по всей видимости, является Тимуром Миндичем, близким другом и союзником Зеленского.
Позднее глава САП Александр Якименко сообщил о намерении ходатайствовать об аресте Ермака и предложении назначить залог в размере 180 миллионов гривен.
Экс-руководитель офиса Зеленского был снят с должности в ноябре в связи с коррупционным скандалом в украинском энергетическом секторе.
