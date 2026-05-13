"Волна убийств". В США ужаснулись происходящему на Украине - 13.05.2026, ПРАЙМ
"Волна убийств". В США ужаснулись происходящему на Украине
На Украине с каждым днем усиливается сопротивление насильственной мобилизации, пишет Responsible Statecraft. | 13.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. На Украине с каждым днем усиливается сопротивление насильственной мобилизации, пишет Responsible Statecraft."Боевые действия затягиваются, и гражданское неповиновение становится все более ожесточенным. 2025 год ознаменовался волной убийств военных комиссаров", — говорится в публикации.Как подчеркнуло издание, подобное сопротивление призыву стало лишь одним из побочных явлений затягивания противостояния с Россией."На карту поставлено нечто большее, чем победа или поражение Украины. Продолжение конфликта обострило глубокий экономический и демографический кризис, который угрожает будущему и стабильности Украины, и нормальной работе государства. &lt;…&gt; Украинское государство держится на плаву сугубо благодаря крупным кредитам из Европы и уже задолжало семьям погибших солдат на фоне огромных потерь — взяв на себя непосильное бремя на многие миллиарды евро", — отмечается в статье.Игнорирование этих проблем на Западе, а также распространение нарратива о том, что Россия якобы "вот-вот рухнет", приводит к тому, что сторонники Украины ведут ее к разрушению, заключил автор статьи.Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
