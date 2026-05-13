Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ульянов прокомментировал выход США из договора по ПРО - 13.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260513/uljanov-869878672.html
Ульянов прокомментировал выход США из договора по ПРО
Ульянов прокомментировал выход США из договора по ПРО - 13.05.2026, ПРАЙМ
Ульянов прокомментировал выход США из договора по ПРО
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что выход США из договора по ПРО стал основным фактором в развитии усовершенствованных... | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T01:11+0300
2026-05-13T01:11+0300
россия
экономика
рф
сша
вена
михаил ульянов
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869878672.jpg?1778623887
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что выход США из договора по ПРО стал основным фактором в развитии усовершенствованных ядерных сил России. "Решение США подорвать договор по ПРО сыграло очень значительную роль в развитии стратегического ядерного оружия России. Оно оказалось основным фактором в развитии усовершенствованных ядерных сил России", - написал Ульянов в соцсети Х, комментируя испытательный пуск ракетного комплекса "Сармат". Во вторник командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном испытательном пуске новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".
рф
сша
вена
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, сша, вена, михаил ульянов, владимир путин
РОССИЯ, Экономика, РФ, США, Вена, Михаил Ульянов, Владимир Путин
01:11 13.05.2026
 
Ульянов прокомментировал выход США из договора по ПРО

Постпред Ульянов: выход США из договора по ПРО стал основным фактором развития ядерных сил

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что выход США из договора по ПРО стал основным фактором в развитии усовершенствованных ядерных сил России.
"Решение США подорвать договор по ПРО сыграло очень значительную роль в развитии стратегического ядерного оружия России. Оно оказалось основным фактором в развитии усовершенствованных ядерных сил России", - написал Ульянов в соцсети Х, комментируя испытательный пуск ракетного комплекса "Сармат".
Во вторник командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном испытательном пуске новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".
 
ЭкономикаРОССИЯРФСШАВенаМихаил УльяновВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала