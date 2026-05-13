Сенат США утвердил Кевина Уорша на пост главы ФРС

Сенат США утвердил кандидатуру Кевина Уорша на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС), теперь для его вступления в должность необходима лишь подпись... | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T21:48+0300

2026-05-13T22:25+0300

ВАШИНГТОН, 13 мая - ПРАЙМ. Сенат США утвердил кандидатуру Кевина Уорша на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС), теперь для его вступления в должность необходима лишь подпись президента США Дональда Трампа под соответствующим указом. По итогам голосования кандидатуру Уорша поддержали 54 законодателя, в то время как 45 высказались против его назначения главой ФРС на следующие четыре года.Во вторник, 12 мая, верхняя палата конгресса утвердила Уорша в качестве члена Совета управляющих ФРС на 14-летний срок.Уорш был членом совета управляющих ФРС с февраля 2006 по март 2011 года. Он стал самым молодым членом совета - на момент назначения ему было 35 лет. Он также работал в роли советника президента США по вопросам экономической политики и входил в национальный экономический совет Белого дома.Полномочия нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла заканчиваются 15 мая, он может остаться в совете управляющих банковского регулятора до конца января 2028 года. Трамп неоднократно критиковал его за слишком медленные действия по снижению ключевой ставки.

мировая экономика, сша, дональд трамп, джером пауэлл