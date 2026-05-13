Сенат США утвердил Кевина Уорша на пост главы ФРС - 13.05.2026, ПРАЙМ
Сенат США утвердил Кевина Уорша на пост главы ФРС
Сенат США утвердил Кевина Уорша на пост главы ФРС
Сенат США утвердил кандидатуру Кевина Уорша на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС), теперь для его вступления в должность необходима лишь подпись... | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T21:48+0300
2026-05-13T22:25+0300
мировая экономика
сша
дональд трамп
джером пауэлл
21:48 13.05.2026 (обновлено: 22:25 13.05.2026)
 
Сенат США . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 мая - ПРАЙМ. Сенат США утвердил кандидатуру Кевина Уорша на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС), теперь для его вступления в должность необходима лишь подпись президента США Дональда Трампа под соответствующим указом.
По итогам голосования кандидатуру Уорша поддержали 54 законодателя, в то время как 45 высказались против его назначения главой ФРС на следующие четыре года.
Во вторник, 12 мая, верхняя палата конгресса утвердила Уорша в качестве члена Совета управляющих ФРС на 14-летний срок.
Уорш был членом совета управляющих ФРС с февраля 2006 по март 2011 года. Он стал самым молодым членом совета - на момент назначения ему было 35 лет. Он также работал в роли советника президента США по вопросам экономической политики и входил в национальный экономический совет Белого дома.
Полномочия нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла заканчиваются 15 мая, он может остаться в совете управляющих банковского регулятора до конца января 2028 года. Трамп неоднократно критиковал его за слишком медленные действия по снижению ключевой ставки.
Мировая экономикаСШАДональд ТрампДжером Пауэлл
 
 
