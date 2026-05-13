В США средняя цена на бензин возобновила рост - 13.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260513/usa-869895430.html
В США средняя цена на бензин возобновила рост
2026-05-13T16:17+0300
Мировая экономика, США, Дональд Трамп
16:17 13.05.2026
 
ВАШИНГТОН, 13 мая – ПРАЙМ. Средняя цена на бензин в США в среду возобновила рост после пяти дней последовательного падения, свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (ААА), с которыми ознакомилось РИА Новости.
Топливо самой распространенной марки Regular (аналог АИ-92) стоит теперь 4,511 доллара за галлон (3,8 литра), или 87,59 рубля за литр. Это на 1,7 цента выше показателя вторника.
В целом же за время военной операции США и Израиля против Ирана бензин на американских автозаправках подорожал больше чем на 1,5 доллара.
Лидером остается Калифорния, где галлон топлива стоит 6,148 доллара, или 119,38 рубля за литр. Еще в шести штатах цена превышает 5 долларов, причем впервые к этому списку прибавился штат, находящийся не на Западном побережье США – Иллинойс.
Дешевле 4 долларов топливо стоит только в трех штатах – Оклахома, Миссисипи и Луизиана.
В понедельник президент США Дональд Трамп пообещал временно приостановить действие федерального налога на бензин, чтобы облегчить положение американцев в условиях рекордного роста цен, вызванного ситуацией вокруг Ирана, а также приближающегося сезона отпусков.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана; жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. О возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
