В США средняя цена на бензин возобновила рост после пяти дней падения
ВАШИНГТОН, 13 мая – ПРАЙМ. Средняя цена на бензин в США в среду возобновила рост после пяти дней последовательного падения, свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (ААА), с которыми ознакомилось РИА Новости.
Топливо самой распространенной марки Regular (аналог АИ-92) стоит теперь 4,511 доллара за галлон (3,8 литра), или 87,59 рубля за литр. Это на 1,7 цента выше показателя вторника.
Лидером остается Калифорния, где галлон топлива стоит 6,148 доллара, или 119,38 рубля за литр. Еще в шести штатах цена превышает 5 долларов, причем впервые к этому списку прибавился штат, находящийся не на Западном побережье США – Иллинойс.
Дешевле 4 долларов топливо стоит только в трех штатах – Оклахома, Миссисипи и Луизиана.
В понедельник президент США Дональд Трамп пообещал временно приостановить действие федерального налога на бензин, чтобы облегчить положение американцев в условиях рекордного роста цен, вызванного ситуацией вокруг Ирана, а также приближающегося сезона отпусков.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана; жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. О возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.