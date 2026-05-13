В США цены производителей в апреле выросли на 6%
Цены производителей (PPI) в США в апреле выросли в годовом выражении на 6%, что стало самым высоким значением с декабря 2022 года, после увеличения на 4,3% в... | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T17:38+0300
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Цены производителей (PPI) в США в апреле выросли в годовом выражении на 6%, что стало самым высоким значением с декабря 2022 года, после увеличения на 4,3% в марте, следует из релиза бюро трудовой статистики США. В месячном выражении цены поднялись на 1,4% - рекордный темп с марта 2022 года, - после роста на 0,7% в марте к февралю. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали в апреле годовой рост на 4,9%, месячный - на 0,5%. Базовый PPI, куда не входят цены на продовольствие, энергию и торговые услуги, в годовом выражении вырос на 4,4% (максимум с февраля 2023 года), в месячном - на 0,6% (рекорд с октября 2025 года), сообщается в релизе. Наиболее сильно вырос индекс конечного спроса на энергию - на 7,8% в месячном выражении после увеличения на 10,1% в марте к февралю.
мировая экономика, промышленность, сша
