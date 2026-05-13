https://1prime.ru/20260513/usa-869898734.html

В США цены производителей в апреле выросли на 6%

В США цены производителей в апреле выросли на 6% - 13.05.2026, ПРАЙМ

В США цены производителей в апреле выросли на 6%

Цены производителей (PPI) в США в апреле выросли в годовом выражении на 6%, что стало самым высоким значением с декабря 2022 года, после увеличения на 4,3% в... | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T17:38+0300

2026-05-13T17:38+0300

2026-05-13T17:38+0300

мировая экономика

промышленность

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_7fe1dc1f132309f1ad3318fea50786dd.jpg

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Цены производителей (PPI) в США в апреле выросли в годовом выражении на 6%, что стало самым высоким значением с декабря 2022 года, после увеличения на 4,3% в марте, следует из релиза бюро трудовой статистики США. В месячном выражении цены поднялись на 1,4% - рекордный темп с марта 2022 года, - после роста на 0,7% в марте к февралю. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали в апреле годовой рост на 4,9%, месячный - на 0,5%. Базовый PPI, куда не входят цены на продовольствие, энергию и торговые услуги, в годовом выражении вырос на 4,4% (максимум с февраля 2023 года), в месячном - на 0,6% (рекорд с октября 2025 года), сообщается в релизе. Наиболее сильно вырос индекс конечного спроса на энергию - на 7,8% в месячном выражении после увеличения на 10,1% в марте к февралю.

https://1prime.ru/20260513/es-869896039.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, промышленность, сша