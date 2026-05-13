Акции ряда компаний США растут на фоне ожидания встречи лидеров США и Китая

2026-05-13T21:37+0300

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Фондовые индексы Уолл-стрит в среду в основном растут, при этом на фоне ожидания встречи лидеров США и Китая в Пекине дорожают бумаги компаний, чьи руководители также отправились в КНР. По состоянию на 21.15 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,11% - до 49 707,85 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - рос на 1,44%, до 26 463,98 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - поднимался на 0,78%, до 7458,34 пункта. Президент США Дональд Трамп в среду прилетел в Пекин с трехдневным визитом для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Трампа сопровождают руководители 16 крупнейших американских компаний, в том числе глава Tesla и SpaceX Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук, президент Boeing Келли Ортберг, глава банка Goldman Sachs Дэвид Соломон и гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг. Акции Tesla дорожают на 4,1%, Nvidia - на 2,9%, обновив в среду исторический рекорд, бумаги Boeing растут в цене на 1,5%, Apple - на 1,9%, Goldman Sachs - на 1,1%. Бумаги Ford Motor подскакивают в цене на 14,1%. Ранее аналитик Morgan Stanley Эндрю С. Перкоко (Andrew S Percoco) отметил, что сотрудничество компании с CATL является конкурентным преимуществом. Акции нидерландской Nebius увеличиваются в цене на 18,2%. Компания сообщила в квартальном отчете о росте выручки в январе-марте почти в восемь раз в годовом выражении, а также получении чистой прибыли по сравнению с убытком годом ранее. Инвесторы также обратили внимание на макростатистику среды. Так, цены производителей (PPI) в США в апреле выросли в годовом выражении на 6%, что стало самым высоким значением с декабря 2022 года. Месячный рост составил 1,4% - рекордный темп с марта 2022 года.

