Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВСУ несут значительные потери в Сумской области, сообщили силовики - 13.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260513/vsu-869883319.html
ВСУ несут значительные потери в Сумской области, сообщили силовики
ВСУ несут значительные потери в Сумской области, сообщили силовики - 13.05.2026, ПРАЙМ
ВСУ несут значительные потери в Сумской области, сообщили силовики
Существенные потери в Сумской области несет 107-я бригада территориальной обороны ВСУ, о чем свидетельствуют многочисленные некрологи в социальных сетях,... | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T06:41+0300
2026-05-13T06:41+0300
общество
экономика
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869883319.jpg?1778643668
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Существенные потери в Сумской области несет 107-я бригада территориальной обороны ВСУ, о чем свидетельствуют многочисленные некрологи в социальных сетях, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, родственники мобилизованных военнослужащих бригады неоднократно жаловались на проблемы с медицинским обеспечением подразделения в Теткинском участке фронта. "Существенные потери несет 107-я обр ТерО (отдельная бригада территориальной обороны - ред.), о чем свидетельствуют многочисленные некрологи в соцсетях", — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что несколько дней назад при невыясненных обстоятельствах в селе Новый Киселев в Черновицкой области был убит начальник одного из ротных медпунктов 107-й бригады капитан Игорь Кумка.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , всу
Общество , Экономика, ВСУ
06:41 13.05.2026
 
ВСУ несут значительные потери в Сумской области, сообщили силовики

Силовики: 107-я бригада теробороны ВСУ несет значительные потери в Сумской области

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Существенные потери в Сумской области несет 107-я бригада территориальной обороны ВСУ, о чем свидетельствуют многочисленные некрологи в социальных сетях, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, родственники мобилизованных военнослужащих бригады неоднократно жаловались на проблемы с медицинским обеспечением подразделения в Теткинском участке фронта.
"Существенные потери несет 107-я обр ТерО (отдельная бригада территориальной обороны - ред.), о чем свидетельствуют многочисленные некрологи в соцсетях", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что несколько дней назад при невыясненных обстоятельствах в селе Новый Киселев в Черновицкой области был убит начальник одного из ротных медпунктов 107-й бригады капитан Игорь Кумка.
 
ЭкономикаОбществоВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала