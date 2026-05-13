Рынок сбережений в России в апреле достиг рекордного роста с начала года
2026-05-13T08:15+0300
финансы
россия
алексей охорзин
втб
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Рынок сбережений в России в апреле прибавил более 1 триллиона рублей, что является рекордным ростом с начала года, и достиг 67,2 триллиона рублей, сообщает пресс-служба ВТБ. "По прогнозам ВТБ, общерыночный объем пассивов в апреле показал прирост на 1%, прибавив более 1 триллиона рублей, и достиг 67,2 триллиона рублей. Это рекордный рост с начала года", - говорится в сообщении. Отмечается, что основным драйвером по-прежнему остаются рублевые вклады и накопительные счета. Их общий объем, по оценке ВТБ, на российском рынке в апреле увеличился почти на 900 миллиардов рублей. "Вклады и накопительные счета сохранят статус основного инструмента сбережения для значительной части населения, несмотря на устойчивое смягчение денежно-кредитной политики… Сейчас клиенты стараются максимально эффективно использовать каждый свободный рубль, поэтому все чаще используют комбинированные стратегии сбережений", - прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин, его слова приводятся в сообщении. Сообщается, что в ВТБ средний чек вклада одного розничного клиента составляет более 550 тысяч рублей, а накопительного счета - более 137 тысяч рублей. Примерно 15% вкладчиков одновременно держат средства и на депозите, и на накопительном счете. К концу года сберегательный портфель ВТБ может вырасти примерно на 14%, а доля вкладчиков продолжит расти, прогнозируют в банке.
