Бывший вице-премьер Сербии Вулин примет участие в ПМЭФ
2026-05-13T16:29+0300
БЕЛГРАД, 13 мая - ПРАЙМ. Бывший вице-премьер Сербии, председатель наблюдательного совета госкомпании "Србиягаз" Александр Вулин будет участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне, сообщили РИА Новости в пресс-службе политика. "Глава наблюдательного совета госкомпании "Србиягаз", основатель партии "Движение социалистов" господин Александр Вулин примет участие в ПМЭФ в этом году", - заявили в пресс-службе политика. Вулин, который также является председателем представительства Российского исторического общества в Сербии, по приглашению администрации президента РФ присутствовал на Параде Победы 9 мая в Москве по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
