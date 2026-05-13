Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бывший вице-премьер Сербии Вулин примет участие в ПМЭФ - 13.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260513/vulin-869896230.html
Бывший вице-премьер Сербии Вулин примет участие в ПМЭФ
Бывший вице-премьер Сербии Вулин примет участие в ПМЭФ - 13.05.2026, ПРАЙМ
Бывший вице-премьер Сербии Вулин примет участие в ПМЭФ
Бывший вице-премьер Сербии, председатель наблюдательного совета госкомпании "Србиягаз" Александр Вулин будет участвовать в Петербургском международном... | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T16:29+0300
2026-05-13T16:29+0300
газ
сербия
рф
москва
србиягаз
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/08/863280100_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cfc685d180cf4493ce76b900aebb7b9f.jpg
БЕЛГРАД, 13 мая - ПРАЙМ. Бывший вице-премьер Сербии, председатель наблюдательного совета госкомпании "Србиягаз" Александр Вулин будет участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне, сообщили РИА Новости в пресс-службе политика. "Глава наблюдательного совета госкомпании "Србиягаз", основатель партии "Движение социалистов" господин Александр Вулин примет участие в ПМЭФ в этом году", - заявили в пресс-службе политика. Вулин, который также является председателем представительства Российского исторического общества в Сербии, по приглашению администрации президента РФ присутствовал на Параде Победы 9 мая в Москве по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
https://1prime.ru/20260416/pmef-869211403.html
сербия
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/08/863280100_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_400e4ff5f923e708c347871750ed72dd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, сербия, рф, москва, србиягаз
Газ, СЕРБИЯ, РФ, МОСКВА, Србиягаз
16:29 13.05.2026
 
Бывший вице-премьер Сербии Вулин примет участие в ПМЭФ

Бывший вице-премьер Сербии Вулин будет участвовать в ПМЭФ в июне

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Вулин
Александр Вулин - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2026
Александр Вулин. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 13 мая - ПРАЙМ. Бывший вице-премьер Сербии, председатель наблюдательного совета госкомпании "Србиягаз" Александр Вулин будет участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне, сообщили РИА Новости в пресс-службе политика.
"Глава наблюдательного совета госкомпании "Србиягаз", основатель партии "Движение социалистов" господин Александр Вулин примет участие в ПМЭФ в этом году", - заявили в пресс-службе политика.
Вулин, который также является председателем представительства Российского исторического общества в Сербии, по приглашению администрации президента РФ присутствовал на Параде Победы 9 мая в Москве по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Логотип ПМЭФ - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2026
В "Росконгрессе" назвали главную тему ПМЭФ-2026
16 апреля, 16:50
 
ГазСЕРБИЯРФМОСКВАСрбиягаз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала