В США хотят запретить ввоз из Китая и России машин с выходом в интернет - 13.05.2026, ПРАЙМ
В США хотят запретить ввоз из Китая и России машин с выходом в интернет
2026-05-13T12:36+0300
бизнес
китай
кндр
иран
россия
сша
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Американские конгрессмены представили двухпартийный законопроект, который предусматривает запрет на ввоз в США автомобилей с подключением к интернету из Китая и России с 2027 года. "С 1 января 2027 года включительно ввоз, производство, продажа, перепродажа или вывод в продажу между штатами в Соединенных Штатах транспортных средств с подключением к интернету запрещается", - говорится в тексте документа, с которым ознакомилось РИА Новости. В описании таких транспортных средств говорится, что к ним относятся любые автомобили, которые оснащены фактически любым видом связи с внешними сетями: через мобильную, спутниковую или другие беспроводные виды связи. Авторы документа – представители так называемого "автомобильного штата" Мичиган. "Вывод на рынок автомобилей и комплектующих, контролируемых иностранными соперниками, угрожают безопасности экономики Соединенных Штатов, конкурентоспособности промышленности и технологическому лидерству", - отмечают они в преамбуле. В документе перечислены страны, на которые предлагается распространить действие закона: Китай, Россия, КНДР и Иран. Правда, основное внимание уделено Китаю. "Несмотря на наличие самого крупного рынка в мире, Китайская Народная Республика экспортирует около 8 миллионов автомобилей в год, примерно в два раза больше любой другой страны. Это демонстрирует масштаб того, как автомобили и комплектующие, подконтрольные иностранному сопернику, могут попадать на мировые рынки, включая Соединенные Штаты", - говорится в законопроекте. Машины с сетевым подключением, по мнению авторов, собирают и передают "большие объемы конфиденциальных данных", таких как местоположение и личные данные. Доступ иностранных игроков к этим данным, а также их системы автономной езды, по мнению конгрессменов, несут в себе угрозы вплоть до шпионажа и срыва работы объектов критической инфраструктуры. Согласно информации на сайте американского конгресса, законопроект пока был направлен на рассмотрение комитета по торговле, науке и транспорту.
В США предложили запретить ввоз автомобилей с подключением к интернету из Китая и России

