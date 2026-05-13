Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Выручка Veon в I квартале 2026 года выросла на 17 процентов - 13.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260513/vyruchka-869884350.html
Выручка Veon в I квартале 2026 года выросла на 17 процентов
Выручка Veon в I квартале 2026 года выросла на 17 процентов - 13.05.2026, ПРАЙМ
Выручка Veon в I квартале 2026 года выросла на 17 процентов
Выручка телекоммуникационного холдинга Veon в первом квартале 2026 года увеличилась на 17% в годовом выражении - до 1,201 миллиарда долларов, следует из... | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T07:56+0300
2026-05-13T08:09+0300
технологии
бизнес
финансы
пакистан
казахстан
узбекистан
veon
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869884350.jpg?1778648987
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Выручка телекоммуникационного холдинга Veon в первом квартале 2026 года увеличилась на 17% в годовом выражении - до 1,201 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, осталась на уровне аналогичного прошлогоднего периода в 99 миллионов долларов. Разводненная прибыль на ADS (на американскую депозитарную расписку) выросла до 1,39 доллара с 1,36 доллара годом ранее. Показатель EBITDA поднялся на 17,7% - до 517 миллионов долларов. Чистый долг вырос до 3,616 миллиарда долларов с 2,905 миллиарда годом ранее, или на 24,5%. Капитальные затраты группы за отчетный период увеличились на 2,5% - до 138 миллионов долларов. Общее число клиентов Veon снизилось на 1,3% к первому кварталу 2024 года и составило 150,5 миллиона человек. Компания улучшила прогноз роста выручки по итогам 2026 года - до 11-14% против ожидавшихся 9-12% ранее. Ожидания по EBITDA были сохранены, по-прежнему ожидается увеличение показателя на 7-10%. Veon Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в ряде стран, в том числе в Пакистане, Казахстане, Узбекистане. Штаб-квартира находится в Дубае. Штат компании составляет порядка 17 тысяч сотрудников.
пакистан
казахстан
узбекистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, финансы, пакистан, казахстан, узбекистан, veon
Технологии, Бизнес, Финансы, ПАКИСТАН, КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН, Veon
07:56 13.05.2026 (обновлено: 08:09 13.05.2026)
 
Выручка Veon в I квартале 2026 года выросла на 17 процентов

Выручка телекоммуникационного холдинга Veon в I квартале выросла на 17%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Выручка телекоммуникационного холдинга Veon в первом квартале 2026 года увеличилась на 17% в годовом выражении - до 1,201 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.
Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, осталась на уровне аналогичного прошлогоднего периода в 99 миллионов долларов. Разводненная прибыль на ADS (на американскую депозитарную расписку) выросла до 1,39 доллара с 1,36 доллара годом ранее. Показатель EBITDA поднялся на 17,7% - до 517 миллионов долларов.
Чистый долг вырос до 3,616 миллиарда долларов с 2,905 миллиарда годом ранее, или на 24,5%. Капитальные затраты группы за отчетный период увеличились на 2,5% - до 138 миллионов долларов. Общее число клиентов Veon снизилось на 1,3% к первому кварталу 2024 года и составило 150,5 миллиона человек.
Компания улучшила прогноз роста выручки по итогам 2026 года - до 11-14% против ожидавшихся 9-12% ранее. Ожидания по EBITDA были сохранены, по-прежнему ожидается увеличение показателя на 7-10%.
Veon Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в ряде стран, в том числе в Пакистане, Казахстане, Узбекистане. Штаб-квартира находится в Дубае. Штат компании составляет порядка 17 тысяч сотрудников.
 
ТехнологииБизнесФинансыПАКИСТАНКАЗАХСТАНУЗБЕКИСТАНVeon
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала