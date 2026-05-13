https://1prime.ru/20260513/vyruchka-869884350.html

Выручка Veon в I квартале 2026 года выросла на 17 процентов

Выручка Veon в I квартале 2026 года выросла на 17 процентов - 13.05.2026, ПРАЙМ

Выручка Veon в I квартале 2026 года выросла на 17 процентов

Выручка телекоммуникационного холдинга Veon в первом квартале 2026 года увеличилась на 17% в годовом выражении - до 1,201 миллиарда долларов, следует из... | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T07:56+0300

2026-05-13T07:56+0300

2026-05-13T08:09+0300

технологии

бизнес

финансы

пакистан

казахстан

узбекистан

veon

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869884350.jpg?1778648987

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Выручка телекоммуникационного холдинга Veon в первом квартале 2026 года увеличилась на 17% в годовом выражении - до 1,201 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, осталась на уровне аналогичного прошлогоднего периода в 99 миллионов долларов. Разводненная прибыль на ADS (на американскую депозитарную расписку) выросла до 1,39 доллара с 1,36 доллара годом ранее. Показатель EBITDA поднялся на 17,7% - до 517 миллионов долларов. Чистый долг вырос до 3,616 миллиарда долларов с 2,905 миллиарда годом ранее, или на 24,5%. Капитальные затраты группы за отчетный период увеличились на 2,5% - до 138 миллионов долларов. Общее число клиентов Veon снизилось на 1,3% к первому кварталу 2024 года и составило 150,5 миллиона человек. Компания улучшила прогноз роста выручки по итогам 2026 года - до 11-14% против ожидавшихся 9-12% ранее. Ожидания по EBITDA были сохранены, по-прежнему ожидается увеличение показателя на 7-10%. Veon Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в ряде стран, в том числе в Пакистане, Казахстане, Узбекистане. Штаб-квартира находится в Дубае. Штат компании составляет порядка 17 тысяч сотрудников.

пакистан

казахстан

узбекистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, финансы, пакистан, казахстан, узбекистан, veon