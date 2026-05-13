https://1prime.ru/20260513/yuan-869899008.html

Юань опять снижается на Мосбирже к рублю

Юань опять снижается на Мосбирже к рублю - 13.05.2026, ПРАЙМ

Юань опять снижается на Мосбирже к рублю

Курс китайской валюты по отношению к российской в среду опять снижается на Мосбирже к рублю, обновляя минимумы с января в районе уровня 10,75 рубля, следует из... | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T17:46+0300

2026-05-13T17:46+0300

2026-05-13T17:46+0300

экономика

рынок

рф

китай

сша

дмитрий бабин

наталья ващелюк

"бкс мир инвестиций"

минфин

ук "первая"

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623622_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_38e6613b0b547bd93347579b58b4fe40.jpg

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в среду опять снижается на Мосбирже к рублю, обновляя минимумы с января в районе уровня 10,75 рубля, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.37 мск снижался на 3 копейки (-0,2%), до 10,82 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,76-10,84 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 73,66 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 73,48 рубля. Рубль опять растет Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в среду повышается после передышки накануне. Рост валюты РФ привел к обновлению ее курсом максимумов с конца января. При этом внебиржевой курс доллара уже приближался в среду к уровню 73 рубля – минимуму с 14 февраля 2023 года. "Доля долларовых инструментов в золотовалютных резервах Китая сокращается, рост товарооборота между Россией и Китаем в условиях повышения мировых цен на энергоносители заметнее сместил баланс рынка в пользу рубля", - комментирует Александр Шнейдерман из "Альфа-Форекса". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,18% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,27% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.36 мск повышалась на 0,3%, до 108,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 98,5 пункта. Прогнозы Юань не прекращает попыток развить более устойчивую волну восстановления, однако они пока быстро сменяются очередными просадками, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Ближайшее сопротивление росту юаня находится в районе вчерашней вершины 10,9 рубля. Возможно, она уже до конца недели будет проверена на прочность", - допускает он. На валютный курс сейчас влияет большое количество факторов (импорт, потоки капитала и прочее), и даже небольшие изменения в их динамике могут "перекрыть" эффекты от операций Минфина на валютном рынке в рамках бюджетного правила, полагает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "На неделе на валютный рынок РФ, вероятно, в основном продолжит влиять возросшая экспортная выручка. Курс доллара может находиться в интервале 72-75 рублей, курс юаня – в коридоре 10,6-11 рублей", - оценивает она.

https://1prime.ru/20260513/gosduma-869896856.html

рф

китай

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, рф, китай, сша, дмитрий бабин, наталья ващелюк, "бкс мир инвестиций", минфин, ук "первая"