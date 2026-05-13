Юань опять снижается на Мосбирже к рублю - 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T17:46+0300
Китайские юани - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2026
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в среду опять снижается на Мосбирже к рублю, обновляя минимумы с января в районе уровня 10,75 рубля, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.37 мск снижался на 3 копейки (-0,2%), до 10,82 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,76-10,84 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 73,66 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 73,48 рубля.
Рубль опять растет
Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в среду повышается после передышки накануне. Рост валюты РФ привел к обновлению ее курсом максимумов с конца января. При этом внебиржевой курс доллара уже приближался в среду к уровню 73 рубля – минимуму с 14 февраля 2023 года.
"Доля долларовых инструментов в золотовалютных резервах Китая сокращается, рост товарооборота между Россией и Китаем в условиях повышения мировых цен на энергоносители заметнее сместил баланс рынка в пользу рубля", - комментирует Александр Шнейдерман из "Альфа-Форекса".
Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,18% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,27% на предыдущих торгах.
Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.36 мск повышалась на 0,3%, до 108,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 98,5 пункта.
Прогнозы
Юань не прекращает попыток развить более устойчивую волну восстановления, однако они пока быстро сменяются очередными просадками, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Ближайшее сопротивление росту юаня находится в районе вчерашней вершины 10,9 рубля. Возможно, она уже до конца недели будет проверена на прочность", - допускает он.
На валютный курс сейчас влияет большое количество факторов (импорт, потоки капитала и прочее), и даже небольшие изменения в их динамике могут "перекрыть" эффекты от операций Минфина на валютном рынке в рамках бюджетного правила, полагает Наталья Ващелюк из УК "Первая".
"На неделе на валютный рынок РФ, вероятно, в основном продолжит влиять возросшая экспортная выручка. Курс доллара может находиться в интервале 72-75 рублей, курс юаня – в коридоре 10,6-11 рублей", - оценивает она.
