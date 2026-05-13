Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом в Забайкалье - 13.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260513/zabajkale-869880662.html
Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом в Забайкалье
Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом в Забайкалье - 13.05.2026, ПРАЙМ
Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом в Забайкалье
Легковой автомобиль выехал на железнодорожные пути перед приближающимся грузовым поездом на станции Урулюнгуй в Забайкальском крае и столкнулся с ним,... | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T03:48+0300
2026-05-13T03:48+0300
бизнес
россия
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869880662.jpg?1778633322
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Легковой автомобиль выехал на железнодорожные пути перед приближающимся грузовым поездом на станции Урулюнгуй в Забайкальском крае и столкнулся с ним, пострадавших нет, сообщает Забайкальская железная дорога (ЗабЖД, филиал ОАО "РЖД"). "Вне железнодорожного переезда на станции Урулюнгуй Забайкальской железной дороги водитель легкового автомобиля выехал на путь перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении. По данным железной дороги, схода подвижного состава и повреждений инфраструктуры не зафиксировано, на движение других поездов происшествие не повлияло, водитель автомобиля с места происшествия скрылся, пострадавших нет.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, ржд
Бизнес, РОССИЯ, РЖД
03:48 13.05.2026
 
Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом в Забайкалье

Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом на станции Урулюнгуй в Забайкалье

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Легковой автомобиль выехал на железнодорожные пути перед приближающимся грузовым поездом на станции Урулюнгуй в Забайкальском крае и столкнулся с ним, пострадавших нет, сообщает Забайкальская железная дорога (ЗабЖД, филиал ОАО "РЖД").
"Вне железнодорожного переезда на станции Урулюнгуй Забайкальской железной дороги водитель легкового автомобиля выехал на путь перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении.
По данным железной дороги, схода подвижного состава и повреждений инфраструктуры не зафиксировано, на движение других поездов происшествие не повлияло, водитель автомобиля с места происшествия скрылся, пострадавших нет.
 
БизнесРОССИЯРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала