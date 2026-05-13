Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом в Забайкалье
2026-05-13T03:48+0300
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Легковой автомобиль выехал на железнодорожные пути перед приближающимся грузовым поездом на станции Урулюнгуй в Забайкальском крае и столкнулся с ним, пострадавших нет, сообщает Забайкальская железная дорога (ЗабЖД, филиал ОАО "РЖД").
"Вне железнодорожного переезда на станции Урулюнгуй Забайкальской железной дороги водитель легкового автомобиля выехал на путь перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении.
По данным железной дороги, схода подвижного состава и повреждений инфраструктуры не зафиксировано, на движение других поездов происшествие не повлияло, водитель автомобиля с места происшествия скрылся, пострадавших нет.
