Госдума приняла закон, ускоряющий оборот имущества в сфере ж/д транспорта

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий ускорить оборот имущества в сфере железнодорожного транспорта. | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T14:50+0300

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий ускорить оборот имущества в сфере железнодорожного транспорта. Документ устанавливает особенности раздела отдельных имущественных комплексов РЖД и выдела из их состава отдельных движимых и недвижимых объектов. Речь идет о комплексах, внесенных в уставный капитал РЖД в процессе приватизации имущества федерального железнодорожного транспорта, сведения о которых содержатся в едином государственном реестре недвижимости. "Суть проблемы, которую он (закон – ред.) призван устранить, уходит корнями в процесс передачи имущества железнодорожного транспорта в собственность единого хозяйствующего субъекта", - пояснил журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Тогда формировались производственно-технологические комплексы, в состав которых вошли железнодорожные пути, склады, обслуживающие здания и движимые вещи. Причем это происходило на основании подзаконных актов, опиравшихся на законодательство, во многом утратившее актуальность, заметил депутат. В результате возникли сложности с выделением из таких комплексов отдельных зданий и сооружений. В отношении таких зданий и сооружений невозможно оформить разрешение на реконструкцию или снос, поскольку градостроительные нормы требуют для этого обособленное описание соответствующей постройки. "Поставить отдельное здание или сооружение на кадастровый учет, использовать полноценно в хозяйственной деятельности, получать от него доход, оценить его реальную стоимость собственник в лице РЖД тоже не мог", - напомнил Гаврилов. Новый закон дает возможность РЖД разделять имущественный комплекс или выделять из его состава отдельные движимые и недвижимые объекты на основании своего решения и технической документации. После раздела комплекс прекращает свое существование, а в случае выдела из его состава отдельных вещей он сохраняется с измененными характеристиками. Соответствующее решение РЖД станет основанием для регистрации права собственности на здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства, которые образованы в результате такого раздела или выдела, а также для прекращения существования самого комплекса или сохранения права собственности на него с измененными характеристиками. При осуществлении кадастрового учета и регистрации прав на объекты, образованные при разделе имущественного комплекса или выделе из него отдельных объектов, не потребуется представлять разрешения на ввод в эксплуатацию или на строительство. Несоответствие характеристик объекта, указанных в техническом плане, и в документации на комплекс станет основанием для приостановления их учета и регистрации прав. Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

