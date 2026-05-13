На складах Московского региона выросли зарплаты кладовщиков - 13.05.2026, ПРАЙМ
На складах Московского региона выросли зарплаты кладовщиков
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. На складах Московского региона за последний год значительнее остальных выросли зарплаты кладовщиков: в Москве – на 30%, до 104 тысяч рублей в месяц, в Подмосковье – на 36%, почти до 137 тысяч рублей, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.
"К кладовщикам всегда были более высокие требования, чем, например, к операторам склада, в чьи обязанности входит раскладка товара и сбор заказов. Кладовщик отвечает за прием товаров, сверку с накладными и оформление актов расхождений. Поэтому массовый набор ведется на позицию оператора склада – туда часто берут сотрудников без опыта. Позиция кладовщика, как правило, предполагает рост внутри команды или найм специалистов с опытом", – рассказал директор департамента складской и индустриальной недвижимости "Инвест7" Александр Перфильев.
Кроме того, в Подмосковье, где сосредоточен основной объем новых складов класса А, каждый новый объект маркетплейсов и крупных ритейлеров одномоментно требует от 1 тысячи до 5 тысяч линейных сотрудников, и соседние распределительные центры начинают переманивать одних и тех же кладовщиков, поднимая ставки, добавляя бонусы за выход, оплачивая транспорт и питание, отметил управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов.
Помимо кладовщиков, на московских складах заметно повысили зарплату упаковщикам (+27%) и курьерам (+22%). Зарплаты курьеров в Московской области, по данным hh.ru, выросли за год на 11,5%, упаковщиков – на 4%.
Существенный рост зарплат упаковщиков в Москве, по словам Ахмедзянова, обусловлен прежде всего острой конкуренцией за этот персонал между складами и фулфилмент-центрами крупных маркетплейсов. В Московской области конкуренция пока значительно ниже, поэтому рост здесь куда скромнее, добавил он.
Курьеры же, по словам консультанта, сейчас являются самой дефицитной категорией во всей логистике, что и влияет на рост их зарплат. "Маркетплейсы и сервисы быстрой доставки одновременно нанимают десятки тысяч человек и буквально перебивают друг другу ставки. К этому добавились миграционные ограничения 2024-2025 годов: иностранных курьеров стало меньше, и эту нехватку пришлось закрывать россиянами, а они идут только на более высокие деньги", – объяснил Ахмедзянов.
Больше всех на складном рынке в столичном регионе, согласно данным hh.ru, зарабатывают водители. В Москве они в среднем получают 202 тысячи рублей в месяц, в Подмосковье – 207 тысяч рублей.
"Водитель грузовика – квалифицированная профессия, категория C или E требует обучения, медкомиссии, опыта. Это структурно ограниченное предложение, которое не расширяется быстро даже при росте ставок. К этому добавились три фактора: отток части водителей в ОПК-логистику с зарплатами выше рыночных, общий дефицит водителей во всей цепочке поставок – от магистральных перевозок до доставки последней мили, и рост стоимости и сложности техники, поднявший требования к квалификации", – рассказал заместитель гендиректора агентства "Инвест7" Евгений Абрамычев.
Кроме водителей, в Москве высокие зарплаты также у курьеров (191 тысяча рублей в месяц) и начальников складов (149 тысяч рублей). В Московской области много получают тоже курьеры (183 тысячи рублей), кладовщики и начальники складов – примерно одинаково (около 136 тысяч рублей).
Медианная зарплата, предлагаемая в сфере транспорта, логистики и перевозок, в Москве в марте 2026 года была на 20% больше, чем годом ранее, и составляла 126,7 тысячи рублей в месяц. В Подмосковье за год медианная зарплата выросла на 25% - до 124,3 тысячи рублей, добавили в hh.ru.
 
