На Западе забили тревогу из-за произошедшего с Зеленским

Обвинения, выдвинутые НАБУ против бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, угрожают репутации главы киевского режима, сообщает Associated... | 13.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Обвинения, выдвинутые НАБУ против бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, угрожают репутации главы киевского режима, сообщает Associated Press. "Расследование коррупции поставило Зеленского в неловкое положение", — говорится в статье. По данным агентства, такое серьезное уголовное дело может стать значительным барьером на пути Украины к вступлению в Европейский союз, перспектива которого уже и так не близка."Расследование крайне неприятно для украинского лидера, который добивается вступления своей страны в Европейский союз — процесс, который, вероятно, займет годы", — отмечает автор публикации.В понедельник НАБУ и САП предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.Вчера ведомства сообщили, что фигурантами стали еще шесть человек. Имена не называются, однако, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.Позднее глава САП Александр Якименко заявил, что ведомство ходатайствует об аресте Ермака, также предлагается назначить залог в размере 180 миллионов гривен.Экс-главу офиса Зеленского уволили в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.

