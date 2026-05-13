На Западе забили тревогу из-за произошедшего с Зеленским - 13.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260513/zelenskiy-869881445.html
На Западе забили тревогу из-за произошедшего с Зеленским
Обвинения, выдвинутые НАБУ против бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, угрожают репутации главы киевского режима, сообщает Associated... | 13.05.2026, ПРАЙМ
05:00 13.05.2026
 
На Западе забили тревогу из-за произошедшего с Зеленским

AP: обвинения Ермака в коррупции ставят Зеленского в неловкое положение

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Обвинения, выдвинутые НАБУ против бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, угрожают репутации главы киевского режима, сообщает Associated Press.
"Расследование коррупции поставило Зеленского в неловкое положение", — говорится в статье.
По данным агентства, такое серьезное уголовное дело может стать значительным барьером на пути Украины к вступлению в Европейский союз, перспектива которого уже и так не близка.
"Расследование крайне неприятно для украинского лидера, который добивается вступления своей страны в Европейский союз — процесс, который, вероятно, займет годы", — отмечает автор публикации.
В понедельник НАБУ и САП предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.
Вчера ведомства сообщили, что фигурантами стали еще шесть человек. Имена не называются, однако, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.
Позднее глава САП Александр Якименко заявил, что ведомство ходатайствует об аресте Ермака, также предлагается назначить залог в размере 180 миллионов гривен.
Экс-главу офиса Зеленского уволили в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.
 
