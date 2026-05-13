https://1prime.ru/20260513/zelenskiy-869881445.html
На Западе забили тревогу из-за произошедшего с Зеленским
На Западе забили тревогу из-за произошедшего с Зеленским - 13.05.2026, ПРАЙМ
На Западе забили тревогу из-за произошедшего с Зеленским
Обвинения, выдвинутые НАБУ против бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, угрожают репутации главы киевского режима, сообщает Associated... | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T05:00+0300
2026-05-13T05:00+0300
2026-05-13T05:00+0300
запад
владимир зеленский
набу
украина
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Обвинения, выдвинутые НАБУ против бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, угрожают репутации главы киевского режима, сообщает Associated Press. "Расследование коррупции поставило Зеленского в неловкое положение", — говорится в статье. По данным агентства, такое серьезное уголовное дело может стать значительным барьером на пути Украины к вступлению в Европейский союз, перспектива которого уже и так не близка."Расследование крайне неприятно для украинского лидера, который добивается вступления своей страны в Европейский союз — процесс, который, вероятно, займет годы", — отмечает автор публикации.В понедельник НАБУ и САП предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.Вчера ведомства сообщили, что фигурантами стали еще шесть человек. Имена не называются, однако, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.Позднее глава САП Александр Якименко заявил, что ведомство ходатайствует об аресте Ермака, также предлагается назначить залог в размере 180 миллионов гривен.Экс-главу офиса Зеленского уволили в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.
запад
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запад, владимир зеленский, набу, украина, в мире
ЗАПАД, Владимир Зеленский, НАБУ, УКРАИНА, В мире
На Западе забили тревогу из-за произошедшего с Зеленским
AP: обвинения Ермака в коррупции ставят Зеленского в неловкое положение
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ.
Обвинения, выдвинутые НАБУ против бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, угрожают репутации главы киевского режима, сообщает Associated Press
.
"Расследование коррупции поставило Зеленского
в неловкое положение", — говорится в статье.
По данным агентства, такое серьезное уголовное дело может стать значительным барьером на пути Украины
к вступлению в Европейский союз, перспектива которого уже и так не близка.
"Расследование крайне неприятно для украинского лидера, который добивается вступления своей страны в Европейский союз — процесс, который, вероятно, займет годы", — отмечает автор публикации.
В понедельник НАБУ
и САП предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области
. Суд арестовал недвижимость по этому делу.
Вчера ведомства сообщили, что фигурантами стали еще шесть человек. Имена не называются, однако, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.
Позднее глава САП Александр Якименко заявил, что ведомство ходатайствует об аресте Ермака, также предлагается назначить залог в размере 180 миллионов гривен.
Экс-главу офиса Зеленского уволили в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.