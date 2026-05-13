Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Европе испугались за судьбу Зеленского после заявления Мендель - 13.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260513/zelenskiy-869881740.html
В Европе испугались за судьбу Зеленского после заявления Мендель
В Европе испугались за судьбу Зеленского после заявления Мендель - 13.05.2026, ПРАЙМ
В Европе испугались за судьбу Зеленского после заявления Мендель
Обвинения бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель в его адрес ужесточат контроль над действиями главы киевского режима, пишет The European... | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T05:04+0300
2026-05-13T05:04+0300
в мире
украина
европа
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Обвинения бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель в его адрес ужесточат контроль над действиями главы киевского режима, пишет The European Conservative."Заявления Мендель, вероятно, усилят дискуссию об управлении и коррупции в Украине во время войны. Президент Украины последовательно отстаивал свое решение не проводить выборы во время конфликта, утверждая, что введение военного положения запрещает проведение общенациональных выборов", — говорится в публикации.Издание напоминает, что Зеленский неоднократно подвергался критике. Тем не менее, сейчас заявления Мендель еще больше усиливают давление на главу киевского режима, особенно на фоне обвинений в адрес бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака, поясняет автор.Бывший пресс-секретарь Зеленского в понедельник дала интервью журналисту Такеру Карлсону, в котором сделала несколько резонансных заявлений. Она утверждала, что людей отправляют на фронт в ответ на критику Зеленского. По словам Мендель, Зеленский говорил о необходимости пропаганды, сравнимой с той, что использовал Геббельс. Она также назвала его диктатором, стремящимся удержать власть на Украине.
украина
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29bd4d89a6f2f2a1d893bf12f20c82bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, украина, европа, владимир зеленский
В мире, УКРАИНА, ЕВРОПА, Владимир Зеленский
05:04 13.05.2026
 
В Европе испугались за судьбу Зеленского после заявления Мендель

TEC: интервью Мендель приведет к усилению контроля над действиями Зеленского

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Обвинения бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель в его адрес ужесточат контроль над действиями главы киевского режима, пишет The European Conservative.
"Заявления Мендель, вероятно, усилят дискуссию об управлении и коррупции в Украине во время войны. Президент Украины последовательно отстаивал свое решение не проводить выборы во время конфликта, утверждая, что введение военного положения запрещает проведение общенациональных выборов", — говорится в публикации.
Издание напоминает, что Зеленский неоднократно подвергался критике. Тем не менее, сейчас заявления Мендель еще больше усиливают давление на главу киевского режима, особенно на фоне обвинений в адрес бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака, поясняет автор.
Бывший пресс-секретарь Зеленского в понедельник дала интервью журналисту Такеру Карлсону, в котором сделала несколько резонансных заявлений. Она утверждала, что людей отправляют на фронт в ответ на критику Зеленского. По словам Мендель, Зеленский говорил о необходимости пропаганды, сравнимой с той, что использовал Геббельс. Она также назвала его диктатором, стремящимся удержать власть на Украине.
 
В миреУКРАИНАЕВРОПАВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала