В Киеве рассказали о нападении на Зеленского - 13.05.2026, ПРАЙМ

Обвинения, выдвинутые Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) против бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, могут быть...

МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Обвинения, выдвинутые Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) против бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, могут быть восприняты как атака на главу киевского режима, заявил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер, работающий в Киеве."Эти атаки на Ермака можно рассматривать как атаку на самого Владимира Зеленского", — отметил он.По мнению журналиста, на Украине есть опасения, что расследование против Ермака может рассматриваться как сигнал Зеленскому из Вашингтона, намекающий на необходимость мирных переговоров с Россией.В понедельник НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу. Вчера ведомства сообщили, что фигурантами стали еще шесть человек. Имена не называются, однако, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского. Позднее глава САП Александр Якименко заявил, что ведомство ходатайствует об аресте Ермака, также предлагается назначить залог в размере 180 миллионов гривен. Экс-главу офиса Зеленского уволили в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.

