"Хуже не придумать". На Западе отреагировали на сбывшейся кошмар Зеленского
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Новый коррупционный скандал стал кошмаром для Владимира Зеленского, пишет Politico.
"Хуже момента для Владимира Зеленского просто не придумать", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что он добивается скорейшего принятия Украины в ЕС, однако расследование антикоррупционного бюро против его близкого окружения сильно мешает этому.
Издание напоминает, что Зеленский призвал принять страну в союз уже в следующем году, однако лидеры блока назвали эту цель нереалистичной, учитывая невыполненные Киевом нормативы.
На этой неделе НАБУ и САП предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.
