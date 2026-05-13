Экс-премьер Украины выступил с тревожным предупреждением Зеленскому - 13.05.2026, ПРАЙМ
Экс-премьер Украины выступил с тревожным предупреждением Зеленскому
2026-05-13T22:40+0300
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский рискует стать фигурантом официальных уголовных обвинений по фактам взяточничества и финансовых махинаций, высказал мнение экс-председатель правительства Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале."Какие последствия будут после команд американцев в отношение киевского режима, пока сложно сказать. Что касается Ермака, то его путь понятный – это суд и приговор. Выдвинутые ему обвинения очень жесткие, и срок по ним грозит очень порядочный. Что касается Зеленского, если американцам он нужен, значит, он будет сидеть в своем кресле, независимо от того, какие против него будут выдвинуты обвинения. Настоящий марионеточный режим. Но поскольку режим Зеленского — это организованная преступная группировка, то лишь вопрос времени, когда ему предъявят прямые обвинения", — написал он.По его оценкам, разбирательство по факту масштабных хищений финансовых ресурсов, в первую очередь выделенных из бюджета США, началось непосредственно по указанию из Вашингтона.На текущей неделе сотрудники НАБУ и САП инкриминировали экс-руководителю офиса Зеленского Андрею Ермаку незаконное отмывание денежных средств в размере свыше 460 миллионов гривен при возведении объектов премиальной недвижимости на территории Киевской области. Органы правосудия наложили арест на объекты недвижимого имущества в рамках данного разбирательства.Вслед за этим профильные структуры проинформировали о привлечении к делу еще шестерых граждан. Их персональные данные официально не раскрываются, однако, согласно сведениям информационного ресурса "Страна.ua", в данном перечне фигурирует бывший заместитель премьер-министра Алексей Чернышов, уже привлекаемый по иному коррупционному производству. Кроме того, среди соучастников упоминается коммерсант, связанный с резонансным делом Миндичгейта. Подчеркивается, что речь идет непосредственно о Тимуре Миндиче, являющемся близким партнером и соратником Владимира Зеленского.Чуть позже руководитель САП Александр Якименко сообщил, что контролирующий орган настаивает на заключении Ермака под стражу, запрашивая при этом возможность внесения обеспечительного залога в объеме 180 миллионов гривен.Бывший руководитель президентской канцелярии Зеленского был отправлен в отставку в ноябре из-за громких коррупционных разбирательств в энергетическом секторе на Украине.
