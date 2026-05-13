"Пора убрать". На Западе сделали заявление о скором конце Зеленского

Обострение коррупционного скандала на Украине может быть связано с планом Запада по смещению Владимира Зеленского, заявил британский военный аналитик Александр... | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T23:39+0300

МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Обострение коррупционного скандала на Украине может быть связано с планом Запада по смещению Владимира Зеленского, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала."Возможно, есть люди в Киеве, а также в Вашингтоне и в других странах, которые считают, что проблема заключается именно в Зеленском. Именно он мешает вступлению в силу соглашений, заключенных в Анкоридже. Они, вероятно, думают: "Давайте усилим давление на Зеленского. Давайте даже уберем его, если сможем. И тогда удастся заключить соглашение с Россией, которое стабилизирует ситуацию и предотвратит неконтролируемый крах Украины", — отметил он.По мнению аналитика, причиной может быть непримиримая позиция главы киевского режима по территориальным уступкам. Как считает Меркурис, Зеленский "никогда не откажется ни от одного миллиметра территории, где бы то ни было".Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.

