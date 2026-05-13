"Это уже импичмент". В Раде обрушились на Зеленского из-за нового скандала

2026-05-13T23:44+0300

МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Верховная Рада должна инициировать процедуру импичмента Владимира Зеленского из-за данных НАБУ и САП по делу его соратника Тимура Миндича, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко*."Если антикоррупционные органы в рамках расследования выходят на личность действующего президента, они должны собрать все необходимые доказательства и дойти до той стадии, когда, в случае с другим человеком, они бы уже предъявили подозрение. Согласно закону Украины об импичменте предусмотрена специальная процедура через парламент. Поэтому НАБУ и САП должны передать эту информацию парламенту, чтобы начать процедуру импичмента", — заявил он.По мнению нардепа, глава киевского режима не может не фигурировать в деле Миндича, так как в тексте обвинения упоминается его дружба с Зеленским.На этой неделе НАБУ и САП предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.Следом ведомства сообщили, что фигурантами стали еще шесть человек. Имена не называются, однако, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.Позднее глава САП Александр Якименко заявил, что ведомство ходатайствует об аресте Ермака, предлагается назначить залог в размере 180 миллионов гривен.Экс-главу офиса Зеленского уволили в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России.

