https://1prime.ru/20260513/zoloto-869860411.html

"Требуют дисконта". С чем столкнулись продавцы золота в последние недели

"Требуют дисконта". С чем столкнулись продавцы золота в последние недели - 13.05.2026, ПРАЙМ

"Требуют дисконта". С чем столкнулись продавцы золота в последние недели

Снижение цен на золото с конца апреля по первую декаду мая связано не с охлаждением интереса к "вечному металлу", а с действием временных факторов. Главная... | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T06:06+0300

2026-05-13T06:06+0300

2026-05-13T06:06+0300

золото

биржевые цены на золото

эмбарго на золото

инвестиции

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/15/869324899_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_cf0a8413bf799d5eab81f30ade5debe2.jpg

МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Снижение цен на золото с конца апреля по первую декаду мая связано не с охлаждением интереса к "вечному металлу", а с действием временных факторов. Главная причина — крупные инвесторы распродают золото как самый ликвидный актив для покрытия убытков в других сегментах, объяснил агентству "Прайм" эксперт по рынку драгметаллов и драгкамней Дмитрий Назаркин.По его словам, второстепенные факторы — укрепление доллара и высокая доходность американских гособлигаций, которые перетягивают на себя часть капитала. Однако ключевым механизмом стало закрытие маржинальных позиций: из-за турбулентности на рынках, вызванной ближневосточным конфликтом, инвесторы, торгующие с плечом, вынуждены спешно продавать наиболее ликвидные активы, а золото — самый ликвидный из них."Продажа золота — это самый быстрый способ получить необходимые наличные. Инвесторы продают его не потому, что актив стал "плохим", а как раз наоборот — он наиболее ликвиден", — пояснил Назаркин. Он добавил, что фактор массовых продаж усиливается дисконтом, который покупатели требуют от продавца, испытывающего трудности.Эксперт считает, что текущее падение носит временный характер. На фоне сохраняющейся турбулентности инвесторы продолжат вкладываться в физическое золото как в долгосрочный защитный актив с высокой ликвидностью и трендом на удорожание.

https://1prime.ru/20260512/indiya-869854652.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

золото, биржевые цены на золото, эмбарго на золото, инвестиции