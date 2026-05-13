https://1prime.ru/20260513/zoloto-869860411.html
"Требуют дисконта". С чем столкнулись продавцы золота в последние недели
"Требуют дисконта". С чем столкнулись продавцы золота в последние недели - 13.05.2026, ПРАЙМ
"Требуют дисконта". С чем столкнулись продавцы золота в последние недели
Снижение цен на золото с конца апреля по первую декаду мая связано не с охлаждением интереса к "вечному металлу", а с действием временных факторов. Главная... | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T06:06+0300
2026-05-13T06:06+0300
2026-05-13T06:06+0300
золото
биржевые цены на золото
эмбарго на золото
инвестиции
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/15/869324899_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_cf0a8413bf799d5eab81f30ade5debe2.jpg
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Снижение цен на золото с конца апреля по первую декаду мая связано не с охлаждением интереса к "вечному металлу", а с действием временных факторов. Главная причина — крупные инвесторы распродают золото как самый ликвидный актив для покрытия убытков в других сегментах, объяснил агентству "Прайм" эксперт по рынку драгметаллов и драгкамней Дмитрий Назаркин.По его словам, второстепенные факторы — укрепление доллара и высокая доходность американских гособлигаций, которые перетягивают на себя часть капитала. Однако ключевым механизмом стало закрытие маржинальных позиций: из-за турбулентности на рынках, вызванной ближневосточным конфликтом, инвесторы, торгующие с плечом, вынуждены спешно продавать наиболее ликвидные активы, а золото — самый ликвидный из них."Продажа золота — это самый быстрый способ получить необходимые наличные. Инвесторы продают его не потому, что актив стал "плохим", а как раз наоборот — он наиболее ликвиден", — пояснил Назаркин. Он добавил, что фактор массовых продаж усиливается дисконтом, который покупатели требуют от продавца, испытывающего трудности.Эксперт считает, что текущее падение носит временный характер. На фоне сохраняющейся турбулентности инвесторы продолжат вкладываться в физическое золото как в долгосрочный защитный актив с высокой ликвидностью и трендом на удорожание.
https://1prime.ru/20260512/indiya-869854652.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/15/869324899_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_0e89a8d294f34c4643086104377c6d1e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
золото, биржевые цены на золото, эмбарго на золото, инвестиции
золото, биржевые цены на золото, эмбарго на золото, инвестиции
"Требуют дисконта". С чем столкнулись продавцы золота в последние недели
Назаркин: крупные инвесторы продают золото, поскольку им срочно нужны деньги
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ.
Снижение цен на золото с конца апреля по первую декаду мая связано не с охлаждением интереса к "вечному металлу", а с действием временных факторов. Главная причина
— крупные инвесторы распродают золото как самый ликвидный актив для покрытия убытков в других сегментах, объяснил агентству "Прайм" эксперт по рынку драгметаллов и драгкамней Дмитрий Назаркин.
СМИ: Индия начала процесс возвращения золота из-за границы
По его словам, второстепенные факторы — укрепление доллара и высокая доходность американских гособлигаций, которые перетягивают на себя часть капитала. Однако ключевым механизмом стало закрытие маржинальных позиций: из-за турбулентности на рынках, вызванной ближневосточным конфликтом, инвесторы, торгующие с плечом, вынуждены спешно продавать наиболее ликвидные активы, а золото — самый ликвидный из них.
"Продажа золота — это самый быстрый способ получить необходимые наличные. Инвесторы продают его не потому, что актив стал "плохим", а как раз наоборот — он наиболее ликвиден", — пояснил Назаркин.
Он добавил, что фактор массовых продаж усиливается дисконтом, который покупатели требуют от продавца, испытывающего трудности.
Эксперт считает, что текущее падение носит временный характер. На фоне сохраняющейся турбулентности инвесторы продолжат вкладываться в физическое золото как в долгосрочный защитный актив с высокой ликвидностью и трендом на удорожание.