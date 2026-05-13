"Требуют дисконта". С чем столкнулись продавцы золота в последние недели - 13.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260513/zoloto-869860411.html
"Требуют дисконта". С чем столкнулись продавцы золота в последние недели
Назаркин: крупные инвесторы продают золото, поскольку им срочно нужны деньги

МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Снижение цен на золото с конца апреля по первую декаду мая связано не с охлаждением интереса к "вечному металлу", а с действием временных факторов. Главная причина — крупные инвесторы распродают золото как самый ликвидный актив для покрытия убытков в других сегментах, объяснил агентству "Прайм" эксперт по рынку драгметаллов и драгкамней Дмитрий Назаркин.
По его словам, второстепенные факторы — укрепление доллара и высокая доходность американских гособлигаций, которые перетягивают на себя часть капитала. Однако ключевым механизмом стало закрытие маржинальных позиций: из-за турбулентности на рынках, вызванной ближневосточным конфликтом, инвесторы, торгующие с плечом, вынуждены спешно продавать наиболее ликвидные активы, а золото — самый ликвидный из них.

"Продажа золота — это самый быстрый способ получить необходимые наличные. Инвесторы продают его не потому, что актив стал "плохим", а как раз наоборот — он наиболее ликвиден", — пояснил Назаркин.

Он добавил, что фактор массовых продаж усиливается дисконтом, который покупатели требуют от продавца, испытывающего трудности.
Эксперт считает, что текущее падение носит временный характер. На фоне сохраняющейся турбулентности инвесторы продолжат вкладываться в физическое золото как в долгосрочный защитный актив с высокой ликвидностью и трендом на удорожание.
 
