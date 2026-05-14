"Аэрофлот" открыл продажу билетов на новые рейсы из Красноярска в Гуанчжоу
Группа "Аэрофлот" открыла продажу билетов на новые регулярные рейсы из Красноярска в китайский Гуанчжоу, которые будут выполняться с 4 июля, сообщила компания.
2026-05-14T07:08+0300
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" открыла продажу билетов на новые регулярные рейсы из Красноярска в китайский Гуанчжоу, которые будут выполняться с 4 июля, сообщила компания.
"Аэрофлот" открывает продажу билетов на новые регулярные рейсы из Красноярска в Гуанчжоу. Полеты будет выполнять авиакомпания "Россия" начиная с 4 июля", - говорится в сообщении.
В летнем сезонном расписании запланировано два рейса в неделю: по вторникам и субботам из Красноярска, по средам и воскресеньям из Гуанчжоу.
Полеты будут осуществляться на узкофюзеляжных лайнерах Boeing 737 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес.
"Ожидается, что новое направление будет пользоваться спросом у деловых путешественников и туристов. Гуанчжоу станет пятым пунктом КНР, в который группа "Аэрофлот" летает из сибирского хаба. Авиакомпания "Россия" также предлагает прямые рейсы из Красноярска в Пекин, Шанхай, Харбин и Санья", - пишет "Аэрофлот".
