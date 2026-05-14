Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" открыл продажу билетов на новые рейсы из Красноярска в Гуанчжоу - 14.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260514/aeroflot-869914062.html
"Аэрофлот" открыл продажу билетов на новые рейсы из Красноярска в Гуанчжоу
"Аэрофлот" открыл продажу билетов на новые рейсы из Красноярска в Гуанчжоу - 14.05.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" открыл продажу билетов на новые рейсы из Красноярска в Гуанчжоу
Группа "Аэрофлот" открыла продажу билетов на новые регулярные рейсы из Красноярска в китайский Гуанчжоу, которые будут выполняться с 4 июля, сообщила компания. | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T07:08+0300
2026-05-14T07:08+0300
бизнес
россия
красноярск
китай
кнр
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869914062.jpg?1778731708
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" открыла продажу билетов на новые регулярные рейсы из Красноярска в китайский Гуанчжоу, которые будут выполняться с 4 июля, сообщила компания. "Аэрофлот" открывает продажу билетов на новые регулярные рейсы из Красноярска в Гуанчжоу. Полеты будет выполнять авиакомпания "Россия" начиная с 4 июля", - говорится в сообщении. В летнем сезонном расписании запланировано два рейса в неделю: по вторникам и субботам из Красноярска, по средам и воскресеньям из Гуанчжоу. Полеты будут осуществляться на узкофюзеляжных лайнерах Boeing 737 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес. "Ожидается, что новое направление будет пользоваться спросом у деловых путешественников и туристов. Гуанчжоу станет пятым пунктом КНР, в который группа "Аэрофлот" летает из сибирского хаба. Авиакомпания "Россия" также предлагает прямые рейсы из Красноярска в Пекин, Шанхай, Харбин и Санья", - пишет "Аэрофлот".
красноярск
китай
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, красноярск, китай, кнр, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, Красноярск, КИТАЙ, КНР, Аэрофлот
07:08 14.05.2026
 
"Аэрофлот" открыл продажу билетов на новые рейсы из Красноярска в Гуанчжоу

"Аэрофлот" открыл продажу билетов на новые регулярные рейсы из Красноярска в Гуанчжоу

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" открыла продажу билетов на новые регулярные рейсы из Красноярска в китайский Гуанчжоу, которые будут выполняться с 4 июля, сообщила компания.
"Аэрофлот" открывает продажу билетов на новые регулярные рейсы из Красноярска в Гуанчжоу. Полеты будет выполнять авиакомпания "Россия" начиная с 4 июля", - говорится в сообщении.
В летнем сезонном расписании запланировано два рейса в неделю: по вторникам и субботам из Красноярска, по средам и воскресеньям из Гуанчжоу.
Полеты будут осуществляться на узкофюзеляжных лайнерах Boeing 737 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес.
"Ожидается, что новое направление будет пользоваться спросом у деловых путешественников и туристов. Гуанчжоу станет пятым пунктом КНР, в который группа "Аэрофлот" летает из сибирского хаба. Авиакомпания "Россия" также предлагает прямые рейсы из Красноярска в Пекин, Шанхай, Харбин и Санья", - пишет "Аэрофлот".
 
БизнесРОССИЯКрасноярскКИТАЙКНРАэрофлот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала