https://1prime.ru/20260514/aeroflot-869914062.html

"Аэрофлот" открыл продажу билетов на новые рейсы из Красноярска в Гуанчжоу

"Аэрофлот" открыл продажу билетов на новые рейсы из Красноярска в Гуанчжоу - 14.05.2026, ПРАЙМ

"Аэрофлот" открыл продажу билетов на новые рейсы из Красноярска в Гуанчжоу

Группа "Аэрофлот" открыла продажу билетов на новые регулярные рейсы из Красноярска в китайский Гуанчжоу, которые будут выполняться с 4 июля, сообщила компания. | 14.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-14T07:08+0300

2026-05-14T07:08+0300

2026-05-14T07:08+0300

бизнес

россия

красноярск

китай

кнр

аэрофлот

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869914062.jpg?1778731708

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" открыла продажу билетов на новые регулярные рейсы из Красноярска в китайский Гуанчжоу, которые будут выполняться с 4 июля, сообщила компания. "Аэрофлот" открывает продажу билетов на новые регулярные рейсы из Красноярска в Гуанчжоу. Полеты будет выполнять авиакомпания "Россия" начиная с 4 июля", - говорится в сообщении. В летнем сезонном расписании запланировано два рейса в неделю: по вторникам и субботам из Красноярска, по средам и воскресеньям из Гуанчжоу. Полеты будут осуществляться на узкофюзеляжных лайнерах Boeing 737 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес. "Ожидается, что новое направление будет пользоваться спросом у деловых путешественников и туристов. Гуанчжоу станет пятым пунктом КНР, в который группа "Аэрофлот" летает из сибирского хаба. Авиакомпания "Россия" также предлагает прямые рейсы из Красноярска в Пекин, Шанхай, Харбин и Санья", - пишет "Аэрофлот".

красноярск

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, красноярск, китай, кнр, аэрофлот