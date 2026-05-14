"Росатом" договорился о строительстве АЭС в Руанде

2026-05-14T13:44+0300

МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. "Росатом" договорился о строительстве атомной электростанции в Руанде, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев."Договорились о строительство атомных электростанций с Казахстаном, Вьетнамом, Мьянмой, Руандой", - сказал Лихачев на съезде машиностроителей России в Национальном центре "Россия".

