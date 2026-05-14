Пашинян рассказал, по какому принципу Армения будет выбирать строителей АЭС

2026-05-14T16:41+0300

ЕРЕВАН, 14 мая - ПРАЙМ. При выборе модели новой атомной электростанции Армения не будет руководствоваться политическими соображениями, заявил журналистам премьер-министра страны Никол Пашинян. "В вопросе атомной станции мы не делаем политический выбор и не хотим его делать, потому что это экономический вопрос. Мы хотим гарантировать долгосрочность программы и ее выгодность для Армении. Если у США будет лучшее предложение — мы будем работать с ними; если Китай сделает лучшее предложение — будем работать с ним; если Россия сделает лучшее предложение — будем работать с ней", - заявил Пашинян. По его словам, то же касается Франции, Южной Кореи. "Но, к сожалению, в Армении это иногда воспринимается как вопрос политического выбора. Нет, это не политический, это чисто экономический вопрос", - заявил Пашинян. По его мнению, при таких темпах использования солнечной энергии Армения не будет нуждаться в крупных атомных станциях на 1 тысячу мегаватт. "Предложения в основном касаются именно АЭС на 1 тысячу или 600 мегаватт. Нам не нужна такая большая станция, потому что у нас есть свой ресурс — солнечная энергия. Сейчас мы сосредоточены на модульной атомной станцию", - заявил он. По его мнению, модульная станция безопаснее. "Грубо говоря, у нас не будет аварии наподобие Чернобыля. Это для нас самый важный вопрос — на модульной АЭС авария считается локальным инцидентом. То есть, если очень грубо выразиться, населенный пункт, находящийся в одном километре от модульной АЭС, в случае аварии не эвакуируется. Это самая важная особенность", - сказал Пашинян. Он добавил, что сейчас республика работает с Россией, США, Китаем, Южной Кореей и Францией "Да, мы признаём, что модульная атомная станция — это новое явление, сейчас есть строящиеся станции. В России тоже есть проект, который сейчас работает, но он работает на море — это так называемая плавучая модульная АЭС. И когда поступит предложение, мы должны посмотреть сначала на технологическое и ценовое предложение и выбрать то, которое будет лучшим для нас", - отметил Пашинян. В Армении действует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, введенными в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация. Срок эксплуатации действующего блока АЭС продлен пока до 2026 года. Правительство Армении приняло постановление о начале процесса по продлению эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года.

