Фальков рассказал о проекте по внедрению производственной аспирантуры - 14.05.2026, ПРАЙМ
Фальков рассказал о проекте по внедрению производственной аспирантуры
12:33 14.05.2026 (обновлено: 12:50 14.05.2026)
 
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Участниками пилотного проекта по внедрению производственной аспирантуры в 2025 году выступили 20 инженерных вузов и 28 предприятий госкорпорации "Ростех", Минобрнауки РФ намерено тиражировать их опыт, сообщил глава ведомства Валерий Фальков.
Десятый съезд Союза машиностроителей России проходит в Москве в четверг.
"С целью подготовки научных кадров для реального сектора экономики начиная с 2025 года нами совместно с госкорпорацией "Ростех" реализуется пилотный проект по внедрению производственной аспирантуры. Уже в прошлом году в проекте участвовали 20 инженерных вузов и 28 предприятий госкорпорации "Ростех". Мы намерены тиражировать этот опыт с другими участниками Союзмаша", - сказал Фальков на съезде.
Производственная аспирантура — это форма партнерства и кооперации университета с конкретной компанией, направленная на повышение эффективности исследовательской деятельности с одной стороны, и на решение конкретных задач предприятия с другой. Министр отметил, что итогом обучения аспиранта должна стать защита готового к внедрению научно-технологического решения.
 
