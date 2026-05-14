https://1prime.ru/20260514/aspirantura-869922448.html

Фальков рассказал о проекте по внедрению производственной аспирантуры

Фальков рассказал о проекте по внедрению производственной аспирантуры - 14.05.2026, ПРАЙМ

Фальков рассказал о проекте по внедрению производственной аспирантуры

Участниками пилотного проекта по внедрению производственной аспирантуры в 2025 году выступили 20 инженерных вузов и 28 предприятий госкорпорации "Ростех",... | 14.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-14T12:33+0300

2026-05-14T12:33+0300

2026-05-14T12:50+0300

экономика

промышленность

технологии

рф

москва

ростех

минобрнауки

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0e/869922350_0:209:2949:1867_1920x0_80_0_0_494d78dca0b0204cd537a1a061f5efd5.jpg

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Участниками пилотного проекта по внедрению производственной аспирантуры в 2025 году выступили 20 инженерных вузов и 28 предприятий госкорпорации "Ростех", Минобрнауки РФ намерено тиражировать их опыт, сообщил глава ведомства Валерий Фальков. Десятый съезд Союза машиностроителей России проходит в Москве в четверг. "С целью подготовки научных кадров для реального сектора экономики начиная с 2025 года нами совместно с госкорпорацией "Ростех" реализуется пилотный проект по внедрению производственной аспирантуры. Уже в прошлом году в проекте участвовали 20 инженерных вузов и 28 предприятий госкорпорации "Ростех". Мы намерены тиражировать этот опыт с другими участниками Союзмаша", - сказал Фальков на съезде. Производственная аспирантура — это форма партнерства и кооперации университета с конкретной компанией, направленная на повышение эффективности исследовательской деятельности с одной стороны, и на решение конкретных задач предприятия с другой. Министр отметил, что итогом обучения аспиранта должна стать защита готового к внедрению научно-технологического решения.

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, технологии, рф, москва, ростех, минобрнауки