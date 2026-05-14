Средняя цена на бензин в США продолжила существенный рост после падения - 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T17:11+0300
17:11 14.05.2026
 
Средняя цена на бензин в США продолжила существенный рост после падения

Бензин в США второй день подряд продолжает дорожать после нескольких дней снижения

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Автозаправка в США.
ВАШИНГТОН, 14 мая – ПРАЙМ. Средняя цена бензина в США второй день подряд продолжила заметный рост после нескольких дней снижения, свидетельствуют опубликованные в четверг данные Американской автомобильной ассоциации (ААА), с которыми ознакомилось РИА Новости.
За два дня галлон (3,8 литра) бензина самой распространенной марки Regular (аналог АИ-92) подорожал в среднем по стране на 4 цента. Теперь он стоит 4,534 доллара или 87,5 рубля за литр.
Самым дорогим топливо остается в Калифорнии – 6,147 доллара за галлон или 118,63 рубля за литр. Рубеж в 5 долларов цена превышает в штатах Вашингтон, Орегон, Невада, Аляска, Гавайи и Иллинойс.
Дешевле 4 долларов бензин только в штате Миссисипи, где он стоит 3,998 доллара за галлон или 77,16 рубля за литр.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана; жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. О возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
Трамп пообещал временно приостановить действие налога на бензин
