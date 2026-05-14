https://1prime.ru/20260514/bezrukov-869908730.html

Сергей Безруков представит премьеру спектакля "Женитьба Фигаро"

Сергей Безруков представит премьеру спектакля "Женитьба Фигаро" - 14.05.2026, ПРАЙМ

Сергей Безруков представит премьеру спектакля "Женитьба Фигаро"

Народный артист России Сергей Безруков представит премьеру спектакля Аллы Решетниковой "Женитьба Фигаро" по одноименной пьесе Пьера де Бомарше на Большой сцене... | 14.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-14T00:53+0300

2026-05-14T00:53+0300

2026-05-14T01:20+0300

россия

общество

сергей вершинин

андрей климов

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869908730.jpg?1778710849

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Народный артист России Сергей Безруков представит премьеру спектакля Аллы Решетниковой "Женитьба Фигаро" по одноименной пьесе Пьера де Бомарше на Большой сцене Московского Губернского театра 14 и 15 мая. Режиссер-постановщик Алла Решетникова представит зрителям новое прочтение бессмертной комедии Бомарше, где, помимо искрометного юмора с отсылками к советской классике, исследует и природу поведения погрязшего в пороках графа, давая ему надежду на исправление. В центре повествования - готовящиеся к свадебному торжеству придворные слуги Фигаро и его избранница Сюзанна, радость и предстоящее счастье семейной жизни которых намерен омрачить беспринципный Граф Альмавива. Заскучав по остроте чувств, граф заглядывается на служанок и пытается воскресить "право первой ночи" с невестой подданного. "Фигаро, безусловно, классический собирательный народный герой. Он узнал законы этого мира, и поняв, что бороться с этим невозможно, он устремляет все свои силы на создание своего микромира, свою семью, где только от тебя все зависит, где твоя любовь и нежность способны дать благодатные всходы. Но когда на этот его мир покушаются, в нем появляется сверхэнергия, способная поднимать массы", - отметила Решетникова. Роль остроумного и изворотливого Фигаро исполнит Степан Куликов, его возлюбленную Сюзанну сыграет Александра Кульбарисова. Безруков и актриса Московского губернского театра Наталья Шклярук покажут бурю вновь вспыхнувших чувств графа и графини Альмавива. Безруков признался, что его персонаж вызывает у него неприязнь, добавив, что сыграть эту роль стало для него настоящим вызовом, в частности после воплощения на сцене 20 лет назад его прямой противоположности - Фигаро. "Пьеса вышла за пять лет до французской революции, последствия мы хорошо знаем из учебников истории. Ни на что не намекаем, разумеется, это просто бессмертное произведение Бомарше, о котором еще Александр Сергеевич Пушкин в свое время писал: "Коль мысли черные к тебе придут, откупори шампанского бутылку иль перечти "Женитьбу Фигаро", - добавил он. В спектакле также заняты Кирилл Новышев в роли юного пажа графа Керубино, Сергей Вершинин, который исполнит роль учителя музыки Базиля, а также Леонид Громов и Галина Бокашевская сыграют доктора Бартоло и его экономку Марселину, связанных общей тайной, которую оба хранят десятилетиями. В августе к актерскому составу присоединятся актеры Илья Малаков в роли Фигаро, Карина Андоленко воплотит на сцене образ графини Альмавива, а Олег Савостюк сыграет задорного пажа Керубино. Над спектаклем также работали художник по свету Евгений Виноградов и хореограф Анна Гилунова, а художник-постановщик Андрей Климов создал симбиоз бунтарского духа эпохи Просвещения и современности в сценическом пространстве. Премьера выйдет в канун столетия знаменитой мхатовской постановки "Безумный день, или Женитьба Фигаро" в режиссуре Константина Станиславского и декорациях Александра Головина, премьерный показ которого состоялся 28 апреля 1927 года. В спектакле были заняты именитые мхатовцы Николай Баталов, Юрий Завадский, Ангелина Степанова, Ольга Андровская, Василий Лудский и другие.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , сергей вершинин, андрей климов