https://1prime.ru/20260514/biometriya-869918223.html

Эксперимент с посадкой в самолет по биометрии начнется в России 1 июня

Эксперимент с посадкой в самолет по биометрии начнется в России 1 июня - 14.05.2026, ПРАЙМ

Эксперимент с посадкой в самолет по биометрии начнется в России 1 июня

Эксперимент с посадкой в самолет по биометрии 1 июня начнется в российских аэропортах "Шереметьево" и "Пулково", следует из документов правительства, с которыми | 14.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-14T10:55+0300

2026-05-14T10:55+0300

2026-05-14T11:18+0300

бизнес

россия

рф

дмитрий григоренко

аэропорт пулково

аэропорт шереметьево

аэрофлот

воздушный транспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861153818_0:210:3067:1935_1920x0_80_0_0_a3a281fae4fd2089db04c921dc4c3177.jpg

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Эксперимент с посадкой в самолет по биометрии 1 июня начнется в российских аэропортах "Шереметьево" и "Пулково", следует из документов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости. Ранее в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщили, что россияне смогут использовать биометрию для посадки на самолет: сервис запустят до конца первого полугодия, эксперимент пройдет в 2026-2027 годах в "Пулково" и "Шереметьево" и коснется авиарейсов "Аэрофлота". Согласно документам кабмина, "эксперимент по организации регистрации на рейс, допуска пассажиров в границы частей зоны транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры, допуск физических лиц в которые осуществляется по перевозочным документам и пропускам установленных видов, и выхода на посадку на борт гражданского воздушного судна" с использованием государственной Единой биометрической системы проведут в период с 1 июня 2026 года до 1 апреля 2027 года.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, дмитрий григоренко, аэропорт пулково, аэропорт шереметьево, аэрофлот, воздушный транспорт